DAS INVESTMENT: Herr Väth, die Finanzbranche ist KPI- und leistungsgetrieben. Ist chronischer Stress hier ein systemisches Problem oder am Ende ein Führungsproblem? Markus Väth: Beides – und noch mehr. Wenn wir von chronischem Stress sprechen, spielen mindestens vier Faktoren eine Rolle: Strukturen und Prozesse im Unternehmen, das Führungsverhalten, die Persönlichkeit des Einzelnen und die individuelle Stressverarbeitung. Wer nur an einer dieser Stellschrauben dreht, wird wenig bewirken.

Was macht hohen Ergebnisdruck kombiniert mit großer Verantwortung psychologisch so belastend?



Väth: Es entsteht ein Missverhältnis zwischen Anforderungen und Handlungsspielraum. In der Psychologie gibt es nach Hartmut Rosa einen wichtigen Unterschied zwischen Handeln und Vollziehen. Handeln heißt: Ich sehe Optionen, ich habe Kontrolle. Vollziehen heißt: Ich sitze im Korsett und arbeite ab. Je stärker das regulatorische Umfeld, desto mehr kippt das Erleben in Richtung Vollzug – und das stresst Menschen erheblich.

Was können Führungskräfte dagegen tun?



Väth: Nicht sofort zu Resilienz-Trainings greifen – das ist das Ende der Kette. Ich sehe zwei wirksamere Hebel. Der erste: Pragmatismus. Macht das, was funktioniert, und lasst alles andere weg. Welche Meetings sind nötig? Welche Reports? Der zweite Hebel: Abgrenzung. Schütze dein Privatleben vor deiner Arbeit. Gerade in der Finanzbranche nehmen hoch qualifizierte Menschen ihre Arbeit oft mit nach Hause. Fürsorge für das Team ist Teil der Führungsarbeit.

Sie haben einen Begriff geprägt: den „rasenden Stillstand". Was steckt dahinter?



Väth: Gemeint ist das Phänomen, dass Organisationen enorm viel Aktivität erzeugen – aber kaum Wirkung. Überall wird transformiert – KI-Transformation, Kulturprojekte, Change-Programme. Statt zu analysieren, warum etwas nicht gewirkt hat, beginnt man gleich die nächste Veränderung. Das Ergebnis: eine Organisation, die rast, aber eigentlich stillsteht. Der Ausweg ist Ehrlichkeit. Im Militär nennt man das Debriefing. In vielen Unternehmen scheut man das leider.

Resilienz-Trainings gelten in vielen Unternehmen als Standardantwort auf Überlastung. Warum greifen sie so oft zu kurz?



Väth: Weil die Strukturen dieselben bleiben. Ein Team kommt motiviert aus dem Workshop zurück – und prallt sofort wieder auf dieselbe Führungslogik, dieselben Prozesse. Das Gute verpufft. Organisationen personalisieren Veränderungen, anstatt sie zu systematisieren. Der Mitarbeiter soll resilienter werden, das System bleibt, wie es ist. Das ist bequem – aber nicht wirksam.

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Was sind typische Fehlannahmen von Führungskräften beim Stressmanagement?



Väth: Drei fallen mir ein. Erstens: „Ich lasse dem Team mehr Autonomie, dann regelt sich das.“ Das passiert nicht. Ohne klare Führung entstehen unkontrollierte Gruppendynamiken. Zweitens: „Nur der Mitarbeiter muss sich verändern.“ Nein – auch die Führungskraft muss mit an Bord sein. Drittens: „Um etwas zu verbessern, muss ich mehr tun.“ Es gibt Methoden, bei denen gezieltes Weglassen mehr bewirkt als jeder Workshop.

Was empfehlen Sie einem Investmentteam als erste Schritte?



Väth: Meetings professionell moderieren – schon ab fünf Teilnehmern braucht es jemanden, der wirklich leitet. Das Zusammenspiel zwischen Führungskraft und Team neu justieren: Wo brauchen wir Führung, wo können wir autonom entscheiden? Und: Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie beeinflussen können. Die Märkte in Tokio nicht, die nächste Kundenmail schon.

Und Ihr provokantester Tipp?



Väth: After all, it's just a job. Nach 20 Jahren Coaching ist die Botschaft immer dieselbe: Gesundheit kommt zuerst, dann Privatleben, dann Beruf. Wer einmal einen Burn-out erlebt hat, erfährt genau diese Umwertung – und wünscht sich, früher darüber nachgedacht zu haben.