Interview mit Psychologen: Mental Health in der Finanzbranche
DAS INVESTMENT: Herr Väth, die Finanzbranche ist KPI- und leistungsgetrieben. Ist chronischer Stress hier ein systemisches Problem oder am Ende ein Führungsproblem?
Markus Väth: Beides – und noch mehr. Wenn wir von chronischem Stress sprechen, spielen mindestens vier Faktoren eine Rolle: Strukturen und Prozesse im Unternehmen, das Führungsverhalten, die Persönlichkeit des Einzelnen und die individuelle Stressverarbeitung. Wer nur an einer dieser Stellschrauben dreht, wird wenig bewirken.