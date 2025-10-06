90 Prozent der Beschäftigten erwarten beim Thema mentale Gesundheit Unterstützung von ihrem Arbeitgeber – nur 44 Prozent erleben sie. Die Folgen: weniger Wohlbefinden und Leistung.

Während in einem Büro helles Licht herrscht und Pflanzen stehen, ist es im anderen Büro dunkel und kalt: Eine Studie zeigt, welche Faktoren Einfluss auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter haben und was Unternehmen tun können.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Anlässlich des Welttags der mentalen Gesundheit am 10. Oktober veröffentlicht Union Investment eine repräsentative Untersuchung zum Thema. Das Marktforschungsinstitut Produkt + Markt befragte dafür im Juni und Juli 2025 mehr als 1.000 Erwerbstätige in Deutschland. Das zentrale Ergebnis: Während 90 Prozent der Befragten es wichtig finden, dass sich ihr Arbeitgeber um ihre mentale Gesundheit kümmert, erleben nur 44 Prozent, dass ihr Unternehmen diesem Thema tatsächlich Bedeutung beimisst.

Die Studie zeigt klare Unterschiede zwischen Anspruch und Wirklichkeit. | Bildquelle: Union Investment

Arbeitgeber spielt entscheidende Rolle

Rund zwei Drittel der Beschäftigten fühlen sich mit ihrer beruflichen Tätigkeit wohl, 70 Prozent identifizieren sich stark mit ihrer Arbeit. Ihr psychisches Wohlbefinden bewerten 60 Prozent als positiv. Wie stark der Arbeitgeber diese Werte beeinflusst, belegt die Studie durch einen direkten Zusammenhang: Je wichtiger ein Unternehmen mentale Gesundheit nimmt, desto wohler fühlen sich die Beschäftigten.

Bei Arbeitgebern, die das Thema ernst nehmen, liegt das psychische Wohlbefinden bei 83 Prozent. Dort, wo mentale Gesundheit keine Rolle spielt, ist es nur ein Viertel. Auch die Bindung ans Unternehmen leidet: In Betrieben, die sich nicht um die mentale Gesundheit kümmern, identifiziert sich nur ein Drittel stark mit ihrer Arbeit – bei engagierten Arbeitgebern sind es 85 Prozent.

Jüngere erleben Verbesserung, Ältere Verschlechterung

Jeder Vierte der Befragten berichtet, dass sich sein psychisches Wohlbefinden in den vergangenen zwölf Monaten verschlechtert hat. Etwa jeder Vierte verzeichnet eine Verbesserung, die Hälfte keine Veränderung. Dabei zeigt sich ein deutlicher Alterseffekt: Während bei den 18- bis 29-Jährigen noch 38 Prozent eine Verbesserung erleben, sind es bei den über 50-Jährigen nur noch 13 Prozent. Umgekehrt steigt der Anteil derer mit Verschlechterung von 23 Prozent bei den Jüngeren auf 28 Prozent bei den Älteren.

Als Gründe für die Verschlechterung nennen die Befragten: 19 Prozent allgemein mehr Belastung, 18 Prozent ein erhöhtes Arbeitsaufkommen und Überstunden, 14 Prozent Umstrukturierungen im Unternehmen. Probleme mit Vorgesetzten und Personalmangel nennt jeweils jeder Zehnte.

Arbeitsklima und Führungskräfte haben Schlüsselrolle

Welche Faktoren die mentale Gesundheit am stärksten beeinflussen, zeigt ein Blick auf die Rangfolge: An erster Stelle steht das Arbeitsklima – 69 Prozent der Befragten erleben es als positiv für ihre mentale Gesundheit. Das Verhältnis zur Führungskraft folgt mit 60 Prozent auf Platz zwei. Erst auf Rang drei liegt die private Lebenssituation mit 58 Prozent.

Während zwei Drittel der Beschäftigten ein positives Arbeitsklima und ein gutes Verhältnis zur Führungskraft erleben, zeigt sich bei anderen Aspekten Nachholbedarf. 38 Prozent nehmen Angebote ihres Arbeitgebers zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden wahr. Jeder Vierte spürt eine Entlastung durch Automatisierung oder künstliche Intelligenz.

Frauen erleben weniger Unterstützung

Geschlechterspezifische Unterschiede treten ebenfalls zutage: Frauen identifizieren sich weniger stark mit ihrer beruflichen Tätigkeit als Männer (66 Prozent gegenüber 73 Prozent) und fühlen sich sowohl allgemein als auch psychisch weniger wohl. Zudem erleben sie seltener Angebote ihres Arbeitgebers zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden (28 Prozent gegenüber 42 Prozent bei Männern).

Die Umfrage zeigt auch eine Diskrepanz beim Wohlbefinden zwischen Männern und Frauen. | Bildquelle: Union Investment

Großteil fordert Verbesserungen

Drei Viertel der Befragten sehen Handlungsbedarf bei der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz. Am häufigsten fordern sie, die Arbeitsbelastung zu reduzieren und realistische Ziele zu setzen (11 Prozent). Weitere wichtige Punkte sind die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsumfelds, mehr Bewusstsein für das Thema sowie bessere Kommunikation und stärkere Einbindung der Beschäftigten.

Der Handlungsbedarf variiert je nach Unternehmensgröße und Arbeitsmodell: Je größer der Betrieb, desto seltener bescheinigen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber, das Thema wichtig zu nehmen. Auch Arbeitgeber, die keine freie Arbeitsplatzwahl ermöglichen, schneiden schlechter ab – ihre Mitarbeitenden berichten von geringerem psychischem Wohlbefinden.

Was die Zahlen bedeuten

Die Ergebnisse zeigen einen klaren Zusammenhang: Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz beeinflusst direkt die Zufriedenheit, Bindung und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten. Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv werden, profitieren messbar. Wer das Thema dagegen ignoriert, riskiert nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, sondern auch den eigenen wirtschaftlichen Erfolg. Die Erwartungshaltung der Beschäftigten ist eindeutig – nun liegt es an den Unternehmen, diese Lücke zu schließen.