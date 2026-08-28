Marsh benennt seinen Geschäftsbereich für Personal und Investments, Mercer, in Marsh um. Damit setzt das Unternehmen seine konzernweite Markenzusammenführung fort.

Zentrale von Marsh McLennan in New York City: Nach seiner Umbenennung in Marsh passt das Beratungsunternehmen nun auch den Namen seiner für Personal und Investments zuständigen Tochter Mercer an.

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Versicherungsmakler und Beratungsunternehmen Marsh benennt seinen Geschäftsbereich für Personal und Investments um. Die bislang unter der Marke Mercer tätige Sparte bekommt zum 1. September den Namen der Muttergesellschaft Marsh. Mercer gehört seit 1959 zum Konzern und betreut Kunden in den Bereichen Kapitalanlage, Arbeitswelt sowie betriebliche Gesundheits- und Altersvorsorge.

Konzernweite Markenzusammenführung seit Oktober 2025

Die Konzernholding, die bis Januar 2026 noch Marsh McLennan hieß, hatte bereits im Oktober 2025 eine konzernweite Markenzusammenführung angekündigt. So sollten sämtliche vier Geschäftsbereiche – Marsh, Guy Carpenter, Mercer und Oliver Wyman – künftig unter der gemeinsamen Marke Marsh laufen. Der volle Übergang aller Sparten soll Anfang 2027 abgeschlossen sein.

Die jetzige Umbenennung des Personal- und Investmentgeschäfts erfolgt damit vor dem für den Gesamtkonzern vorgesehenen Zeitplan. Sie fällt zeitlich mit dem 100-jährigen Bestehen von Marsh in Deutschland zusammen.

Personelle Zuständigkeiten

Pat Tomlinson ist Präsident und CEO des Geschäftsbereichs „People and Investments“ von Marsh (vormals Mercer). Laut Tomlinson blieben die fachlichen Kompetenzen des Bereichs – in den Feldern Gesundheit und Benefits, Investments und Altersvorsorge sowie Workforce und Vergütung – von der Umbenennung unberührt. Man wolle unter einheitlicher Marke stärker gebündelt auftreten, so Tomlinson.

Marsh berät nach eigenen Angaben Kunden in 130 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 95.000 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 27 Milliarden US-Dollar.