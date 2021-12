Merck Finck & Co. stellt Berenberg-Banker ein

Eberhard Hofmann (55) und Carsten Gennrich (46) werden künftig die Hamburger Niederlassung der Privatbank Merck Finck & Co leiten.Beide Private Banker kommen von Berenberg. Hofmann war 16 Jahre bei Berenberg tätig, wo er das Private Banking und zuletzt die Family-Office und Immobilienaktivitäten verantwortete. Gennrich war rund zehn Jahre für Berenberg in Hamburg und München aktiv und leitete zuletzt als Niederlassungsleiter die Geschäftstätigkeiten in Bayern.Der derzeitige Niederlassungsleiter Axel Bülow (58) werde dem Hause nach erfolgter Überleitung weiter in verantwortungsvoller Position zur Verfügung stehen, erklärte Merck Finck & Co.