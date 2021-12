Meriten Investment Management mit neuem Investment-Chef

Meriten Investment Management, die deutsche Investmentboutique von BNY Mellon, ernennt Thomas Herbert mit sofortiger Wirkung zum neuen Investment-Chef mit Generalbevollmächtigung. Er folgt auf Uwe Fuiten, der aus der Gesellschaft ausscheiden wird.Thomas Herbert arbeitete zuvor acht Jahre als Leiter für Rentenkredite bei der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) in Abu Dhabi. Dort war er unter anderem für die aktiv gemanagten globalen Portfoliokredite und das Kredit-Research zuständig.Vor seiner Tätigkeit bei der Abu Dhabi Investment Authority war er bei Crédit Agricole Corporate & Investment Bank für das Kredit- und Renten-Research in London und Paris verantwortlich. Davor arbeitete er als Leiter des Kredit Research bei der DZ Bank in Frankfurt.In seiner neuen Funktion bei Meriten Investment Management berichtet Herbert direkt an Werner Taiber, Sprecher der Geschäftsführung. Werner Taiber führt den gesamten Investment Management Bereich.