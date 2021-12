Redaktion 09.06.2015 Aktualisiert am 31.03.2020 - 15:59 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Merkel beim G7-Treffen „Für Griechenland wird die Zeit knapp“

Die Lösung ist noch weit weg entfernt und die Deadline findet am Ende Juni statt. Obama und Frankreichs Präsident Francois Hollande sind der Meinung, dass eine Einigung vorher besser wäre. Die nächste Chance mit Tsipras zu sprechen, wird beim EU-Lateinamerika-Gipfel am Mittwoch und Donnerstag in Brüssel sein. Die Griechen lassen sich aber nicht in die Karte blicken.