Merrill Lynch: Dividendentitel mit Bonus

Merrill Lynch bringt einen neuen strukturierten Fonds an den Markt: Basiswert des Merrill Invest Dividend Bonus (WKN: ML0EFF) ist der Dow Jones Select Dividend 30. In diesem Aktienindex sind die 30 dividendenstärksten Börsenschwergewichte Europas vertreten. Die größten Indexwerte sind derzeit die Telefonriesen France Telecom und Vodafone mit einem Anteil von jeweils 6,6 Prozent.Der Fonds funktioniert für den Anleger wie ein Bonuszertifikat ohne Laufzeitende. Die Sicherheitsbarriere liegt bei der Hälfte des aktuellen Werts. Wird dieses Kursniveau in den kommenden sechs Jahren nicht unterschritten, gibt es einen Bonus von 50 Prozent auf den Startwert. Ist der Index um mehr als 50 Prozent gefallen oder gestiegen, nimmt der Anleger eins zu eins an der Indexentwicklung teil. Der jeweilige Betrag wird wieder in den Fonds investiert.Der Ausgabeaufschlag liegt bei bis zu 4 Prozent. Zudem wird nach jeder sechsjährigen Anlageperiode eine Restrukturierungsgebühr von 3 Prozent fällig. Die jährlichen Gebühren betragen insgesamt 1,05 Prozent.