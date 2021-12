Messi hinter Ronaldo Die zehn reichsten Fußballer der Welt

Aus gegebenem Anlass zur diesjährigen Fußball-WM hat die Wealth-X-Forschung eine Rangliste der reichsten Fußballer der Welt des Jahres 2014 zusammengestellt. Weltmeister ist hier Portugals Stürmer Cristiano Ronaldo mit einem Vermögen von 230 Millionen US-Dollar. Mit schon etwas Abstand folgt ihm Lionel Messi, der argentinische Wunderstürmer. Sein Vermögen beläuft sich auf 180 Millionen US-Dollar.Auf Platz 3 darf sich Englands Kicker Wayne Rooney einer der reichsten Fußballer der Welt nennen. Nur besitzt er nur etwas mehr als die Hälfte von Messis Vermögen. Allerdings ist England mit drei Landsleuten am Stärksten in der Hitliste vertreten. Auf Platz 4 ist Didier Drogba, Spieler des Nationalteams der Elfenbeinküste. Gianluigi Buffon, Nationaltorwart bei Italien, hat ein Vermögen von 50 Millionen US-Dollar und belegt damit den 10. und letzten Platz in der Rangliste der reichsten Fußballer der Welt.