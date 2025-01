Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Stand der Fondsdaten: 7. Januar 2025

SPDR MSCI World Communication Service ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Kommunikation Welt

Aktienfonds Kommunikation Welt Auflegung: 29.04.2016

29.04.2016 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: SPDR ETFs Europe

SPDR ETFs Europe ISIN: IE00BYTRRG40

IE00BYTRRG40 Maximal Drawdown seit Auflage: 45,13%

45,13% Performance YTD: 1,82%

1,82% Performance 1 Jahr: 45,29%

45,29% Performance 3 Jahre: 40,35%

40,35% Performance 5 Jahre: 86,85%

86,85% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,67

0,67 Volatilität 5 Jahre: 16,99%

16,99% Volumen in Mio. EUR: 52

52 Währung: USD

Top-3-Holdings

Meta Platforms: 18,77 Prozent

18,77 Prozent Alphabet A : 17,18 Prozent

17,18 Prozent Alphabet C: 14,87 Prozent

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der ETF bietet einen fokussierten Zugang zum US-Kommunikationssektor mit einem bemerkenswert hohen Meta-Anteil von 18,77 Prozent. Die Konzentration auf den Google-Konzern Alphabet A (17,18 Prozent) und Alphabet C (14,87 Prozent) macht den ETF zu einem Spezialisten für große US-Kommunikationswerte. Zudem ist der Streaming Riese Netflix mit 7,62 Prozent hoch gewichtet.

Mit einer Performance von fast 87 Prozent über fünf Jahre und sehr günstigen laufenden Kosten von 0,30 Prozent überzeugt der ETF. Das Volumen von 86,17 Millionen Euro ist eher gering. Allerdings sollten Anleger die moderate Volatilität von 17 Prozent und den maximalen Verlust von über 45 Prozent beachten – typisch für einen konzentrierten Sektor-ETF. Die starke Gewichtung der Top-3-Positionen (zusammen über 50 Prozent) erhöht das Klumpenrisiko deutlich.

iShares S&P 500 Communication Sector ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Kommunikation USA

Aktienfonds Kommunikation USA Auflegung: 17.09.2018

17.09.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock AM

Blackrock AM ISIN: IE00BDDRF478

IE00BDDRF478 Maximal Drawdown seit Auflage: 47,47%

47,47% Performance YTD: 1,26%

1,26% Performance 1 Jahr: 48,39%

48,39% Performance 3 Jahre: 45,14%

45,14% Performance 5 Jahre: 104,14%

104,14% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,73

0,73 Volatilität 5 Jahre: 18,86%

18,86% Volumen in Mio. EUR: 307

307 Währung: USD

Top-3-Holdings

Meta Platforms: 18,3 Prozent

18,3 Prozent Alphabet A: 17,81 Prozent

17,81 Prozent Alphabet C: 14,59 Prozent

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der iShares S&P 500 Communication Sector ETF fokussiert sich im Gegensatz zum SPDR MSCI World Communication Service ETF auf Unternehmen aus den USA. Die Top-3-Holdings dieses ETFs sind allerdings ähnlich gewichtet. Meta Platforms ist mit 18,3 Prozent Schwergewicht dieses ETFs. Dahinter folgen Alphabet A mit 17,81 Prozent und Alphabet C mit 14,59 Prozent.

Als etablierter Meta-ETF überzeugt er durch die beste Fünf-Jahres-Performance seiner Vergleichsgruppe: 104,14 Prozent Wertzuwachs bei geringen laufenden Kosten von 0,15 Prozent.

Mit einem Fondsvolumen von 308 Millionen Euro und einer Volatilität von 18,86 Prozent ist der ETF ein vergleichsweise sicherer Hafen für Anleger.

First Trust Dow Jones Internet ETF A

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap USA

Aktienfonds All Cap USA Auflegung: 18.06.2018

18.06.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: First Trust Global Portfolios Management Limited

First Trust Global Portfolios Management Limited ISIN: IE00BG0SSC32

IE00BG0SSC32 Maximal Drawdown seit Auflage: 54,00%

54,00% Performance YTD: 0,97%

0,97% Performance 1 Jahr: 43,41%

43,41% Performance 3 Jahre: 26,28%

26,28% Performance 5 Jahre: 84,88%

84,88% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,50

0,50 Volatilität 5 Jahre: 23,38%

23,38% Volumen in Mio. EUR: 32

32 Währung: USD

Top-3-Holdings

Meta Platforms: 10,19 Prozent

10,19 Prozent Amazon: 10,06 Prozent

10,06 Prozent Netflix: 7,95 Prozent

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der First Trust Dow Jones Internet ETF A bietet mit 10,19 Prozent Meta-Anteil einen starken Zugang zum Social-Media-Pionier. Als etablierter Meta-ETF überzeugt er durch eine starke Fünf-Jahres-Performance: 84,88 Prozent Wertzuwachs bei sehr niedrigen laufenden Kosten von 0,01 Prozent.

Die Kombination mit Amazon (10,06 Prozent) und Netflix (7,95 Prozent) schafft einen klaren Fokus auf innovative US-Nasdaq-Konzerne. Der maximale Verlust von 54 Prozent fiel deutlich kräftiger aus als bei vergleichbaren Sektor-ETFs.

Allerdings ist das Fondsvolumen mit 55,62 Millionen Euro noch ausbaufähig – eine Folge der spezialisierten Anlagestrategie dieses Meta-ETFs.

Invesco Global Focus Equity Fund A

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 06.10.2021

06.10.2021 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Invesco Management

Invesco Management ISIN: LU2382294481

LU2382294481 Maximal Drawdown seit Auflage: 48,57%

48,57% Performance YTD: 1,31%

1,31% Performance 1 Jahr: 33,02%

33,02% Performance 3 Jahre: 16,23%

16,23% Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 81

81 Währung: USD

Top-3-Holdings

Meta Platforms: 9,8 Prozent

9,8 Prozent Amazon: 6,5 Prozent

6,5 Prozent Alphabet A: 6,4 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds:

Der Invesco Global Focus Equity Fund A geht als aktiv gemanagter Meta-Fonds einen anderen Weg als die ETF-Konkurrenz. Mit 9,8 Prozent Meta-Gewichtung und etwas geringer Gewichtung in Amazon (6,5 Prozent) und Alphabet A (6,4 Prozent) ist die Struktur der Top-3-Holdings ausgewogener.

Allerdings zahlen Anleger für das aktive Management auch einen Preis: 1,86 Prozent laufende Kosten plus 5 Prozent Ausgabeaufschlag schmälern die Rendite deutlich. Die Performance des Fonds schwankt gewaltig: in den vergangenen zwölf Monat satte 33,02 Prozent plus, über drei Jahre jedoch nur plus 16,23 Prozent.

Das Fondsvolumen von 81 Millionen Euro und die Volatilität von 19,60 Prozent sorgen in Kombination mit den hohen Kosten für etwas mehr Risiko. Ein Meta-Investment für Anleger, die auf aktives Management setzen – allerdings zu einem hohen Preis.

DWS Global Communications ND

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Kommunikation Welt

Aktienfonds Kommunikation Welt Auflegung: 04.07.1994

04.07.1994 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: DE0008474214

DE0008474214 Maximal Drawdown seit Auflage: 78,52%

78,52% Performance YTD: -0,11%

-0,11% Performance 1 Jahr: 31,13%

31,13% Performance 3 Jahre: 22,76%

22,76% Performance 5 Jahre: 55,27%

55,27% Performance 10 Jahre: 125,03%

125,03% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,56

0,56 Volatilität 5 Jahre: 14,60%

14,60% Volumen in Mio. EUR: 341

341 Währung: EUR

Top-3-Holdings

Meta Platforms: 9,7 Prozent

9,7 Prozent Alphabet: 9 Prozent

9 Prozent Netflix: 7,1 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds:

Der BDWS Global Communications ND positioniert sich mit 9,7 Prozent Meta-Anteil im mittleren Bereich der Fonds. Die Mischung mit Alphabet (9 Prozent) und Netflix (7,1 Prozent) zeigt den Fokus auf kommunikations-orientierte Konsumtrends.

Das aktive Management hat allerdings seinen Preis: 1,72 Prozent laufende Kosten ohne zusätzlichen Ausgabeaufschlag. Die Performance des Fonds kann sich sehen lassen: in drei Jahren plus 22,76 Prozent, über fünf Jahre immerhin 55,27 Prozent.

Das stattliche Fondsvolumen von 342 Millionen Euro und die geringere Volatilität von 14,60 Prozent sprechen für Stabilität. Ein Meta-Investment für Anleger, die auf aktives Management setzen – zu einem fairen Preis.

Davis Value Fund A

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap USA

Aktienfonds All Cap USA Auflegung: 10.04.1995

10.04.1995 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Fundrock Management Company

Fundrock Management Company ISIN: LU0067888072

LU0067888072 Maximal Drawdown seit Auflage: 59,38%

59,38% Performance YTD: 1,44%

1,44% Performance 1 Jahr: 24,39%

24,39% Performance 3 Jahre: 29,28%

29,28% Performance 5 Jahre: 59,87%

59,87% Performance 10 Jahre: 158,99%

158,99% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,56

0,56 Volatilität 5 Jahre: 17,80%

17,80% Volumen in Mio. EUR: 404

404 Währung: USD

Top-3-Holdings

Meta Platforms: 9,2 Prozent

9,2 Prozent Berkshire Hathaway : 7,6 Prozent

7,6 Prozent Capital One Financial: 6,8 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds:

Der Davis Value Fund A setzt neben Meta Platforms mit 9,2 Prozent vor allem auf den Finanzdienstleistungssektor. Neben Berkshire Hathaway (7,6 Prozent) und Capital One Financial (6,8 Prozent) setzt der Fonds eher auf unbekanntere Titel aus den USA.

Interessierte Investoren sollten aber die Kosten im Blick haben. Bei moderatem Gewinn können die laufenden Kosten von 1,83 Prozent in Kombination mit einem Ausgabeaufschlag von 5,75 Prozent für deutlicher weniger Geld im Portemonnaie sorgen.

Mit einem Volumen von 404 Millionen Euro ist dieser Meta-Fonds der größte unserer Auflistung und bietet Investoren ein wenig mehr Sicherheit. Allerdings ist auch Vorsicht geboten: Der maximale Verlust liegt seit Auflage 1995 bei 59,38 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren erzielte der Fonds mit knapp 60 Prozent einen moderaten Wertzuwachs.

ETC Group Global Metaverse ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 15.03.2022

15.03.2022 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: HANetf Management

HANetf Management ISIN: IE000KDY10O3

IE000KDY10O3 Maximal Drawdown seit Auflage: 35,81%

35,81% Performance YTD: 2,94%

2,94% Performance 1 Jahr: 38,05%

38,05% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 13

13 Währung: USD

Top-3-Holdings

Meta Platforms: 9,17 Prozent

Alphabet A: 9,06 Prozent

Apple: 8,9 Prozent

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der ETC Group Web 3.0 ETF ist ein noch junger ETF, der erst seit März 2022 am Markt ist. Mit einer Meta-Gewichtung von 9,17 Prozent und starken Positionen in Alphabet (9,06 Prozent), Apple (8,9 Prozent), Nvidia (8,43 Prozent) sowie Microsoft (8,39 Prozent) fokussiert sich dieser ETF vor allem auf die wertvollsten Unternehmen aus der Technologiebranche.

Die kurze Lebensdauer erlaubt noch keine langfristige Performancebeurteilung, doch der moderate maximale Verlust von 35,81 Prozent und verhältnismäßig hohe laufende Kosten von 0,65 Prozent sprechen für andere Produkt.

Interessant für Anleger, die einen neuen Meta-Fonds mit den niedrigsten Gebühren im Segment suchen – allerdings sollten sie das noch geringe Handelsvolumen von 13 Millionen Euro beachten.