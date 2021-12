Metallurge als Börsenfachmann

Peter Mangano wird neuer Analysechef im Rohstoff Team von First State Investments . Der Physiker und Chemiker arbeitete zehn Jahre in der Zink-Industrie, bevor er als Rohstoff-Spezialist im Investmentgeschäft begann. Seine Karriere als Analyst startete er vor über 15 Jahren. Seitdem arbeitete er unter anderem für HSBC, Salomon Smith Barney und Citigroup. Bei letzterer verantwortete er als stellvertretender Direktor die Recherche für amerikanische Aktien und als Direktor die globale Recherche. Zuletzt war Mangano als Geschäftsleiter für IPD Analytics in Miami tätig.Sein neuer Job in Sydney führt ihn zurück auf seinen Heimatkontinent, Australien. In Perth schloss er das Studium der Physik und anorganischen Chemie ab. Auf Tasmanien studierte er Buchhaltung.