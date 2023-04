Hype oder säkularer Trend? Das Metaverse bietet Chancen für die nächsten Jahrzehnte

Dina Ting

Auch wenn Aktien aus dem Metaverse-Sektor in der jüngsten Krise des Technologiesektors gelitten haben, ist die Innovationskraft der Unternehmen und Content-Produzenten nahezu ungebrochen. So wurde beispielsweise dem Thema der künstlichen Intelligenz (KI) in letzter Zeit sehr viel Beachtung geschenkt. Die Erwähnung von KI in den Earnings Calls hat in diesem Jahr nach Angaben von MarketWatch um 75 Prozent zugenommen, und das Thema wird zunehmend global und in immer mehr Branchen diskutiert. Die neue Welle von generativen KI-Systemen wie ChatGPT und DALL-E beruht auf der Nutzung von Deep-Learning-Netzwerken für die innovative Erstellung von Inhalten und die Automatisierung von Arbeitsabläufen. Auch die Investoren richten ihr Augenmerk verstärkt auf diese Technologie, die die Fantasie beflügelt und bereits reichlich Kapital angezogen hat.

Im vergangenen Jahr haben etwas mehr als 100 auf generative KI ausgerichtete US-Startups 2,6 Milliarden US-Dollar an Investitionen angezogen, und die Schätzungen von CB Insights für die Finanzierungsaussichten in diesem Jahr fallen ähnlich aus. Die KI-Technologie ist nicht nur der Schlüssel zum Aufbau und Betrieb des Metaverse, sondern auch ein Bereich, der parallel zu immersiven Technologien zu expandieren scheint. Beide Themen finden zunehmend Anwendung in der Industrie, beispielsweise in den Bereichen Datenanreicherung, Chipdesign, Medikamentenentwicklung und Materialwissenschaften.

An dieser Stelle eine kurze Erklärung zum Metaverse für noch nicht Eingeweihte: Das Metaverse gilt allgemein als die nächste Entwicklungsstufe des Internets – als Nachfolger der heutigen globalen Vernetzungs- und Kommunikationsmethoden, mit gemeinsam genutzten virtuellen und Mixed-Reality-Räumen, die dreidimensional, dezentral und interaktiv sind. Als das gefragteste thematische Konzept für börsengehandelte Fonds im Jahr 2022 ist das Metaverse eine viele Billionen US-Dollar schwere und mehrere Jahrzehnte umfassende Chance.

Wachstumsraten mit denen des Internets vergleichbar

Die Entwicklung des Metaverse steht zwar noch am Anfang und ist eher lückenhaft, doch das könnte sich schnell ändern. Der gesamte adressierbare Metaverse-Markt könnte gemäß Citi bis 2030 schätzungsweise bis zu 5 Milliarden Nutzer – und damit knapp 63 Prozent der Weltbevölkerung – umfassen und Umsätze zwischen 8 und 13 Billionen US-Dollar generieren, wie Citi GPS kalkuliert. Aber bereits vorher werden 25 Prozent der Menschen mindestens eine Stunde täglich im Metaverse verbringen, prognostiziert das Marktforschungsunternehmen Gartner. Um dieses Wachstum und Potenzial richtig einzuordnen: Fast 64 Prozent der Weltbevölkerung nutzen derzeit das Internet, wobei die meisten Nutzer (3 Milliarden) im letzten Jahr auf Asien entfielen, berichtete Statista.

Grafik 1: Ausblick auf die Nutzung von Metaverse-Welten durch US-Verbraucher

Natürlich ist das Metaverse-Kontinuum nicht frei von Skeptikern, die fürchten, dass es derzeit mehr Hype als tatsächliche Anwendungsfälle gibt. Zugegeben, der Name „Metaverse“ selbst lässt die Idee surreal erscheinen. Doch selbst jetzt, da die Entwicklung noch in den Kinderschuhen steckt, hat sich die Wettbewerbslandschaft bereits verändert. Unternehmen machen sich die Vorteile des Metaverse zunutze und ihre Investitionen in diesen Sektor nehmen zu. Wir erleben bereits, wie reale und digitale Welten miteinander verschmelzen – wenn Sie beispielsweise auf Ihrem Hometrainer im Keller durch die Pyrenäen radeln.

Während die Unterhaltungsmöglichkeiten (Spiele und soziale Kontakte) in den Metaverse-Welten wohlbekannt sind, liegt das weitere Potenzial der Technologie in den Möglichkeiten, die sie der Industrie bietet. Ein Unternehmen, das die Fertigung eines neuen Produkts plant, kann jetzt ausgereiftere Formen der virtuellen Realität (VR) nutzen, um die Konstruktionspläne effizienter und in engerer Zusammenarbeit zu perfektionieren.

Die Möglichkeiten sind schier grenzenlos

Allein in der Automobilindustrie gibt es bereits zahlreiche Einsatzgebiete für das Metaverse. Der deutsche Fahrzeughersteller BMW nutzt für die Anpassung seiner Werke an neue Konstruktionen einen „digitalen Zwilling“, der es ermöglicht, dass sich verschiedene Produktionsstandorte miteinander synchronisieren und wechselseitig von den Ergebnissen profitieren. Und wie es im Slogan von Meta heißt („Das Metaversum mag nur virtuell sein, aber es wird einen realen Einfluss haben“), stellen die erheblichen Einsparungen von Zeit und Produktionskosten für Investoren einen echten Wert dar.

Auf der diesjährigen CES Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas wurden mehrere weitere neue Einsatzgebiete beworben und vorgestellt. Dazu gehören VR-Erlebnisse für Beifahrer, virtuelle Ausstellungsräume wie die von Fiat und Kia Deutschland, die individuelle Anpassungen und Käufe wie in der echten Welt ermöglichen, die Verwendung von ChatGPT für den Vertrieb und für Tutorials zu Funktionen, Servicetechniker-Leistungen in der Mixed Reality und haptische Geräte, die Berührungen simulieren. Die Vorteile reichen von futuristischer Unterhaltung bis hin zu Effizienzsteigerungen bei der Bestandsverwaltung.

Aber es gibt noch weitere neue Anwendungsfälle: Neurochirurgen der Johns Hopkins University nutzen bereits Augmented Reality, um Wirbelsäulenoperationen durchzuführen. Letztes Jahr hat die National Aeronautics and Space Administration (NASA) einen Wettbewerb zur Programmierung einer Metaverse-Umgebung gestartet, und auch die US Army und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden haben ihre Initiativen zur Rekrutierung und Ausbildung in virtuellen Welten ausgeweitet. In Südkorea, einem globalen Zentrum der Innovationskraft, laufen mehrere Regierungs- und Unternehmensinitiativen, darunter das Metaverse Seoul: Es ermöglicht Nutzern Zugang zu öffentlichen Diensten, indem es beispielsweise Avataren erlaubt, Termine beim Finanzamt wahrzunehmen.

Grafik 2: Potenzielle Konsumausgaben im gesamten adressierbaren Markt des Metaverse in den USA

Zwar wurde der vorliegende Artikel nicht von einem Chatbot verfasst, aber auch die globale Finanzdienstleistungsbranche macht sich die Innovation zunutze. Anleger, die ihre Portfolios um ein Metaverse-Engagement erweitern möchten, können selbst von den potenziellen Vorteilen der KI in der Indexmethodik profitieren. Hierbei werden Instrumente eingesetzt, die mit Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache große Datenmengen analysieren, um die Portfolioauswahl zu optimieren.

Für den Solactive Global Metaverse Innovation Index beispielsweise wird ein derartiges proprietäres Instrument genutzt, um Technologieunternehmen mit Metaverse-Produkten – etwa Blockchain-Anwendungen – auszuwählen, zu überprüfen und neu zu gewichten. Jeder Titel wird auf die Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Governance-Richtlinien geprüft und erhält eine Relevanzbewertung und ein Ranking: Wird Google im KI-Kampf gegen ChatGPT den Kürzeren ziehen? Liegt die rosige Zukunft des Metaverse eher im Konsum- oder im Industriesektor? Regelbasierte ETF-Strategien, die solche Indizes nachbilden, können von Vorteil sein, da sie Portfolios automatisch anpassen, um ein optimales Metaverse-Engagement zu erreichen.

Die Umgebung, in der sich Unternehmen und Endbenutzer nahtlos zwischen verschiedenen Welten bewegen können, befindet sich zwar noch im Anfangsstadium, aber es bilden sich bereits neue Netzwerke. In den kommenden Jahren werden entsprechende Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen wahrscheinlich die interne Zusammenarbeit, den Kontakt zu den Kunden, Vertrieb und Marketing, Werbung, Veranstaltungen, Technik und Design sowie die Ausbildung und Einstellung von Mitarbeitern umfassen. Die Verbesserung fortschrittlicher Technologie und die zunehmende Rechenleistung haben einer wachsenden Zahl internationaler Unternehmen den Weg geebnet, um mit neuen Lösungen eine tiefgreifende Wirkung auf die Gesellschaft und das globale Wirtschaftswachstum zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass der Enthusiasmus für immersive Technologien und virtuelle Marktplätze anhalten wird. Der säkulare Trend einer immer umfassenderen Digitalisierung und die damit verbundenen Anlegerchancen zur Steigerung der langfristigen Rendite sind zu groß, um ignoriert zu werden.

Das Metaverse. Eine völlig neue Welt realer Möglichkeiten.

