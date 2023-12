Metzler AM Oliver Schmidt wird Investmentchef

Schmidt war bislang Stellvertreter von Matthes. Die Funktion des Investmentchefs umfasst Metzler zufolge das gesamte Portfoliomanagement, das Sustainable Investment Office, das Applied Research, das Economic Research und das Trading Desk. Schmidt bleibt zudem weiter verantwortlicher Portfoliomanager für den Aktienfonds Metzler European Dividend Sustainability. Darüber hinaus plant der Fondsanbieter nach eigenem Bekunden, Schmidt zeitnah in die Geschäftsführung von Metzler Asset Management zu berufen.

Schmidt bereits seit 2009 im Unternehmen

„Mit Oliver Schmidt übernimmt ein überaus kompetenter und erfahrener Kapitalmarktprofi mit umfassendem Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden eine zentrale Rolle bei Metzler Asset Management“, sagt Franz von Metzler, Vorstand des Frankfurter Privatbankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. und zuständig für das Geschäftsfeld Asset Management.

Die Nachfolge sichere Kontinuität, so von Metzler: „Zugleich bin ich davon überzeugt, dass Oliver Schmidt neue Akzente setzen wird. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die strategische Positionierung von Metzler Asset Management mit einem klaren Fokus auf ESG und Altersvorsorge, wobei unser Schwerpunkt auf den Anlagestrategien Multi-Asset und Aktien liegt.“

Schmidt ist seit 2009 bei Metzler Asset Management und seit Anfang 2021 Vize-Investmentchef. Zuvor war Schmidt in verschiedenen Funktionen unter anderem für SAP und BASF tätig. Der Diplom-Betriebswirt verfügt über einen Master of Finance der Frankfurt School of Finance and Management und studierte an der Universität von Oxford.