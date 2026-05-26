Metzler Asset Management baut seinen Wholesale-Vertrieb aus – und holt dafür einen erfahrenen Spezialisten von Berenberg. Welchen Bereich Robin Klopfer verantwortet.

Robin Klopfer ist Institutional Sales Manager Wholesale bei Metzler Asset Management. In dieser Funktion ist er für die Akquisition und Weiterentwicklung institutioneller Kundenbeziehungen zuständig – mit regionalem Fokus auf Westdeutschland. Er gehört damit zur Abteilung Wholesale, Product Development & Strategy, die seit 2021 von Alexander Damm geleitet wird.

Damm leitet die Abteilung gemeinsam mit einem vierköpfigen Team und verantwortet neben der Kundenbetreuung auch die konzeptionelle Produktentwicklung und die strategische Ausrichtung des Asset Managements. Die Abteilung betreut laut Pressemitteilung Asset-Manager, Banken, Sparkassen, Volksbanken, Versicherungen und Family Offices.

Klopfer bringt mehrjährige Erfahrung im Wholesale-Vertrieb mit. Zuletzt war er bei Berenberg tätig, davor bei Oddo BHF – jeweils als Sales Manager Wholesale für verschiedene Regionen in Deutschland und Österreich.

Drei Abgänge bei Berenberg in wenigen Wochen

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Bei Berenberg ist Klopfer nicht der erste Weggang in den vergangenen Wochen. Eine Portfoliomanagerin wechselte zu einer Einheit des Single Family Offices der Familie Herz. Florian Friske wechselt von Berenberg zu LFDE. Ende April kam heraus, dass Michael Heidinger zu Pictet Asset Managment wechselt.

Das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. gilt als älteste deutsche Privatbank in ununterbrochener Familienhand. Metzler Asset Management, eine Tochtergesellschaft, bietet Investmentleistungen für institutionelle Kunden.