Metzler baut Vertrieb an Institutionelle aus

Christian Reister (36) wurde in das Vertriebsteam der Metzler Asset Management aufgenommen. Er ist für den Vertrieb von Publikumsfonds an institutionelle Kunden der Fondsgesellschaft in Deutschland und der Schweiz mitverantwortlich. Das Unternehmen verwaltet aktuell Vermögen von 39 Milliarden Euro in Spezial- und Publikumsfonds.Reister arbeitet bei Metzler mit Daniela Weißenborn und Nurten Özbeyaz zusammen. Er war zuletzt drei Jahre lang im institutionellen Vertrieb von Publikumsfonds der britischen M&G Investments tätig. Davor war der Jurist Kundenbetreuer bei HVB Capital Management in New York.