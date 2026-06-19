Metzler-CIO Schmidt im Interview: Investitionszyklus wie 2011
Oliver Schmidt verantwortet seit Januar 2024 als CIO und Geschäftsführer das gesamte Portfoliomanagement von Metzler Asset Management, vom Sustainable Investment Office bis zum Trading Desk. Daneben managt er zusammen mit zwei Kollegen den Fonds Metzler European Dividend (ISIN: IE00BYY02855).
Im Interview mit DAS INVESTMENT, geführt kurz vor der angekündigten Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran, spricht Schmidt über die Marktfolgen des Nahost-Konflikts, den anlaufenden Investitionszyklus rund um Künstliche Intelligenz und den Wandel der Versorger vom Ladenhüter zum Wachstumswert.