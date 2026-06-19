Oliver Schmidt verantwortet seit Januar 2024 als CIO und Geschäftsführer das gesamte Portfoliomanagement von Metzler Asset Management , vom Sustainable Investment Office bis zum Trading Desk. Daneben managt er zusammen mit zwei Kollegen den Fonds Metzler European Dividend (ISIN: IE00BYY02855 ). Im Interview mit DAS INVESTMENT, geführt kurz vor der angekündigten Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran, spricht Schmidt über die Marktfolgen des Nahost-Konflikts, den anlaufenden Investitionszyklus rund um Künstliche Intelligenz und den Wandel der Versorger vom Ladenhüter zum Wachstumswert.

DAS INVESTMENT: Herr Schmidt, die Märkte stehen von mehreren Seiten unter Druck. Wo stehen wir gerade?

Schmidt: Die Risiken für ein Stagflationsszenario sind begrenzt. Da gibt es auf diesem Niveau durchaus weiter Chancen an den Kapitalmärkten, gerade bei Aktien.

Woraus speisen sich diese Chancen?

Schmidt: In der Trump-Administration 2.0 überlagert die Politik zunehmend die Ökonomie. Mit dem Beginn des Iran-Kriegs lief Deutschland in das Risiko einer Wiederholung von 2022 – ein Stagflationsumfeld, in dem Aktien und Renten, die beiden wichtigsten Anlageklassen, zeitgleich unter Druck geraten. Es war nicht unser Krieg, aber es ist unser Ölpreis.



Die Chancen lagen daher zunächst bei den Inflationsgewinnern: Energie, Öl und Gas sowie defensive Werte wie Gesundheit. Mit der Entspannung im Nahen Osten verschieben sie sich nun hin zu Wachstumswerten. Entscheidend wird, wie breit der Aufschwung wird – und ob der Investitionsboom bei KI auf andere Branchen übergeht.

Erneuerbare Energien galten lange als Underperformer. Hat sich das Bild gedreht?

Schmidt: Die hohen Energiepreise haben das Comeback am Kapitalmarkt beschleunigt. Der Sektor wächst enorm, auch in den USA – trotz des „Drill, baby, drill“ von Donald Trump finden die großen Wind- und Solarprojekte dort zu 90 Prozent in republikanisch geführten Bundesstaaten statt. Politisch rückt die weltweite Energiesouveränität in den Fokus, Fördermittel gibt es mehr denn je.



Spannend ist der Wandel der Versorger. Lange waren das verstaubte Strategien mit alten Assets aus Kohle, Öl und Gas und hoher Verschuldung – Dividendentitel, deren Dividende infrage stand. Heute sind die schlechten Assets raus, Management-Teams ausgetauscht, der Energiemix verschiebt sich. Der Sektor wächst wieder konjunkturresistent und zahlt Dividende, die sogar steigt. Dieser Sektor wurde vom Saulus zum Paulus.

Wo sehen Sie bei der Inflation Entwicklungen, die der Markt noch nicht eingepreist hat?

Schmidt: Ich würde die Frage drehen. Statt auf nicht Eingepreistes zu schauen, fällt mir vor allem auf, wie schnell wir die Lage für das, was wir an Krisen gesehen haben, in den Griff bekommen haben. Nach Covid, Ukraine-Krieg und Zinswende hätten wir nicht zu hoffen gewagt, in drei bis vier Jahren wieder Preisniveaustabilität zu erreichen. Die Zentralbanken haben beidseits des Atlantiks einen sehr guten Job gemacht.



Strukturelle Inflationstreiber bleiben dennoch, etwa die Staatsschulden. Auch die globalen Lieferketten passen sich an: Für das produzierende Gewerbe reicht ein Standort in China nicht mehr, es braucht auch Europa und die USA. Diese Entkopplung wird auf die Preise umgelegt. Hinzu kommt die Demografie, besonders in Europa, mit ihren Folgen für die Arbeitskräftesituation.

Sehen Sie eine Rückkehr der Zinssenkungsfantasien?

Schmidt: Da wäre ich vorsichtig. Unsere zentrale Prognose ist, dass wenig Spielraum für weitere Zinssenkungen bleibt. Die Headline-Inflation könnte durch den Ölpreisrückgang sinken, gleichzeitig beschleunigt sich das reale Wachstum, die Investitionen gewinnen an Fahrt, die Kreditnachfrage bleibt hoch.



In den USA spricht das erwartete nominale Wirtschaftswachstum von annualisiert etwa 6 Prozent im zweiten und dritten Quartal eher für höhere als für niedrigere Zinsen. Historisch war ein solches Niveau nicht mit Zinssenkungen vereinbar.

Wie managen Sie Risiken, die politisch induziert und kaum modellierbar sind?

Schmidt: Auf lange Sicht – und damit meine ich schon nach einem Jahr – hatte Geopolitik bisher kaum bleibende Effekte auf die Kapitalmärkte. Wir haben die Nachkriegsgeschichte analysiert: Meist waren die ersten ein bis drei Monate negativ, dann kam die Normalisierung, und nach zwölf Monaten standen die Märkte wieder im Plus.



Es gibt eine Ausnahme: Externe Angebotsschocks, wie beim Ölembargo 1973. Dann läuft man in das schlimmste Szenario, das ein Kapitalmarkt haben kann – die Stagflation, also niedrigstes Wachstum bei steigenden Zinsen und Inflation. Ein solcher Schock liegt vor, wenn ein Eingriff lange andauert, in der Regel mehr als vier bis fünf Monate, und nicht nur einzelne Wertschöpfungsketten betrifft, sondern die gesamte Breite der Wirtschaft.



Wir steuern unsere Multi-Asset-Mandate anhand langfristiger Wachstumsprognosen und definierter Risikofaktoren, gemessen über einen Risikoindikator. Erst wenn der anschlägt, verändern wir die Quoten signifikant. Während des Irankrieges hat er nicht angeschlagen.

Wo haben Sie dennoch reagiert?

Schmidt: In der Struktur der Portfolios. Hier haben wir die Qualität und Stabilität in den einzelnen Assetklassen bereits Anfang 2026 erhöht. Im Aktienkorb haben wir beispielsweise zyklische Sektoren versus defensivere Sektoren untergewichtet und auch bei den Stilen auf schwankungsärmere Titel den Fokus gesetzt.



Bei den Staatsanleihen setzten wir den Fokus auf beste Bonitäten und ausschließlich kurze bis mittlere Laufzeiten. Dadurch wurden unsere Portfolios strukturell robuster. Im Rahmen der Deeskalation und der seit Anfang April vereinbarten Waffenruhe haben wir die Strategien nach und nach offensiver ausgerichtet – in der Aktienquote und auch bei Stilen wie Wachstum und Momentum.

Den KI-Investitionsboom sehen Sie als Unterstützungsfaktor. Droht da keine Blase?

Schmidt: Nein. Wir sehen enorme Investitionen in KI, die aktuell vor allem bei Firmen für KI-Infrastruktur zu enormen Gewinnen führen. Effizienzgewinne durch KI ließen sich in der Breite bisher nicht in den Fundamentaldaten erkennen – das ändert sich nun, Unternehmen erkennen echte Effizienz-, Kosten- und Wachstumsvorteile.



Die Dynamik ist stark. Im November wurden KI-bezogene Investitionen auf knapp 400 Milliarden US-Dollar geschätzt, mittlerweile sind es rund 800 Milliarden, einzelne prognostizieren eine Billion fürs kommende Jahr. Zunehmend kommen Investitionen aus weiteren Industrien hinzu. In Kombination mit geopolitischer Entspannung kann das einen globalen Investitionszyklus auslösen, wie wir ihn seit 2010, 2011 nicht gesehen haben.



Unterschätzt wird zudem die Fähigkeit der Unternehmen, sich aus eigener Kraft zu helfen: Kosten, die durch KI in der breiten Industrie eingespart werden – nicht nur die Investitionen selbst. Allein auf eine Erholung des Konjunkturzyklus zu hoffen, reicht auf diesen Niveaus aber nicht, weil der Konsum noch schwach ist.

Welche Sektoren meiden Sie bewusst?

Schmidt: Den zyklischen Konsum. In Deutschland liegt die Sparquote bei 20 Prozent – enorm hoch. Solange diese Kaufzurückhaltung anhält, und wir sehen sie europaweit, bleibt der Kontinent ein schwieriger Markt für Konsumgüterhersteller. Erstmals stand sogar der Hard-Luxury-Konsum infrage, das war in früheren schwierigen Phasen nicht der Fall.



Vorsichtig sind wir auch bei stark zyklischen Unternehmen – Teile der Industrie, Chemiewerte und strukturell die Automobilindustrie, die ohnehin Strukturprobleme haben. Positiv sehen wir Technologie samt Halbleitern, das Gesundheitswesen und vor allem die Elektrifizierung.

Wie stehen Sie zu Emerging Markets?

Schmidt: Wir raten nicht zu einer Allokation in einzelne Regionen. Metzler AM steht für breite Diversifikation über die Kernregionen USA und Europa, mit einer Beimischung von Emerging Markets und dem pazifischen Raum. Man sieht es an Deutschland: konjunkturell schwach, und trotzdem markiert der Dax Rekorde – weil die Konzerne ihre Umsätze zu 80, teils über 90 Prozent außerhalb Deutschlands erwirtschaften. Die Schwäche eines einzelnen Landes ist weniger entscheidend als die Frage, wie breit diversifiziert man investiert.

Und der Trend Weltraum-Investments, befeuert durch SpaceX?

Schmidt: Wir stehen nicht für Themenfonds, sondern wir spielen sinnvolle Themen in unseren Fonds. Denn zu oft läuft ein Thema eine gewisse Zeit und ist dann wieder weg. Weltraum und Robotics sind als kleine Beimischung interessant – sinnvoller erachten wir Investments in „Enabler“ –, denn aktuell wird viel Hoffnung für noch schwache Fundamentaldaten verkauft. Anders die Elektrifizierung: Hier gibt es einen fundamentalen Trend in die Breite – E-Autos, Datennetze, Versorger, Infrastruktur und Zulieferer. Die Investitionen sind gemacht, der Zyklus kann jetzt wirken.

Wie macht ein institutioneller Investor sein Portfolio für die kommenden Monate wetterfest?

Schmidt: Mit einer nach wie vor hohen Aktienquote – aber innerhalb des Aktienkorbs breit diversifiziert und global aufgestellt, auch über die Sektoren und Faktoren. Im Rentensegment werden die Chancen selektiver. Staatsanleihen sind nicht mehr per se der Sicherheitsanker; man muss gezielt die Bausteine heraussuchen, die Sicherheit bieten. 30 Prozent der mit AAA gerateten Anleihen in Europa sind deutsche Staatsanleihen.



Attraktiv finden wir Euro-denominierte Unternehmensanleihen im Investment Grade-Segment: Diese liefern nach wie vor gute Renditen bei niedrigen Ausfallraten. Hinzu kommt Gold als Diversifikator, in unseren Multi-Asset-Fonds derzeit rund 5 Prozent. Neu hinzugekommen und attraktiv für institutionelle Anleger sind alternative Anlagen wie Infrastruktur – politisch gewollt, gut finanzierbar, in einem fragmentierten Markt mit attraktiven Renditen.



Mein Fazit: in der Breite diversifizieren und gezielt selektieren. Die Chancen sind weiterhin vorhanden, vor allem auf der Aktienseite – aber weniger ausgeprägt, als man nach dem Entspannungssignal im Nahen Osten vermuten würde.