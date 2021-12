Metzler Fund Xchange will Templeton-Fonds loswerden

DER FONDS

„Das Haus Franklin Templeton führt auch weiterhin kostenfreie Kundendepots im Templeton Growth Fund und den Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)“, so Templeton in einer Mitteilung an die Fondsvermittler. Bestände und Depots, welche direkt bei Franklin Templeton Investments verwaltet und verwahrt werden, seien von dem Problem nicht betroffen.



Nach Angaben von Templeton sei die Entscheidung ganz allein von Metzler Fund Xchange getroffen worden. „Wir wurden in dem Fall vor vollendete Tatsachen gestellt“, erklärt eine Unternehmenssprecherin. Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com begründet Metzler Fund Xchange seine Entscheidung mit dem hohen Prüfungsaufwand, der der Plattform durch die US-Gattung des Templeton-Fonds entstehe. So unterliege der Fonds der US-amerikanischen Erbschafts- und Quellesteuer. Zudem würde im Falle einer Insolvenz das Insolvenzrecht der USA greifen, was das Prozedere maßgeblich erschweren würde. "Zukünftig werden über die Plattform Metzler Fund Xchange ausschließlich Fonds angeboten, deren depotführende Stelle innerhalb Europas liegt", so Metzler in einem Schreiben an Anleger, die noch Anteile des Fonds in ihrem Depots haben.. Betroffen sind die Bestände in der US-Anteilsklasse des Templeton Growth Funds, die direkt über die Metzler-Plattform verwahrt werden. Die Euro-Tranche sei weiterhin erhältlich, so das Unternehmen.