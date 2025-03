Der Fachkräftemangel kostet die deutsche Wirtschaft allein in diesem Jahr 49 Milliarden Euro an Produktionspotenzial. Gleichzeitig steht die Arbeitswelt vor einer tiefgreifenden Transformation durch künstliche Intelligenz, die laut Prognosen bis zu zwei Drittel der Jobs in Bereichen wie Buchhaltung oder Marketing langfristig ersetzen könnte. Wie Unternehmen mit diesem doppelten Druck umgehen, entscheidet nicht nur über ihre operative Zukunftsfähigkeit – es hat auch messbare Auswirkungen auf den Börsenwert.

Eine aktuelle Analyse von Metzler Asset Management belegt nun: Investitionen in Humankapital sind kein Kostenfaktor, sondern ein wesentlicher Treiber für Unternehmenserfolg. Die Untersuchung zeigt, dass Firmen, die in ihre Mitarbeiter investieren, an der Börse deutlich besser abschneiden als ihre Wettbewerber.

Der messbare Börsenerfolg von Personal-Champions

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Unternehmen mit herausragender Humankapitalentwicklung erzielten in den vergangenen fünf Jahren eine um 2,6 Prozent p.a. bessere Rendite als der MSCI Europa. Global betrachtet (MSCI ACWI) lag der Renditevorsprung sogar bei beeindruckenden 8,1 Prozent pro Jahr.