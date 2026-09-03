Das Bankhaus Metzler, eine der ältesten Privatbanken Deutschlands, zeigt sich in neuem Gewand – Farbe, Sprache, Logo. Was hinter dem neuen Markenauftritt steckt.

Gerhard Wiesheu: „Der Marken-Relaunch zeigt, dass wir uns als Haus weiterentwickeln und Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen. Metzler bleibt aber Metzler – unabhängig, unternehmerisch und den Menschen verpflichtet.“

Das Frankfurter Bankhaus Metzler hat seinen Marken-Relaunch vorgestellt. Der neue Auftritt soll nach Angaben des Instituts dessen strategische und kulturelle Entwicklung mit dem äußeren Erscheinungsbild in Einklang bringen. Konkret wechselt die Hausfarbe von Blau zu Olivgrün; hinzu kommen eine neue Bildwelt und eine nach eigener Darstellung klarere Sprache.

Das neue Logo von Metzler

Sichtbarstes Zeichen des Relaunchs ist ein neues Logo: ein handschriftlicher Schriftzug, der die Signaturen mehrerer Metzler-Generationen künstlerisch zu einer Unterschrift zusammenführt und mit einem Punkt endet. „Der Marken-Relaunch zeigt, dass wir uns als Haus weiterentwickeln und Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen. Metzler bleibt aber Metzler – unabhängig, unternehmerisch und den Menschen verpflichtet“, sagt Vorstandssprecher Gerhard Wiesheu.

Das Haus erfinde sich nicht neu, sondern schärfe sein gewachsenes Profil, teilt Metzler mit. 2023 hatte das Institut die Strategie „Fokussierung, Effizienz und Wachstum“ für seine vier Geschäftsfelder Asset Management, Capital Markets, Corporate Finance und Private Banking gestartet. „Aus einem zunächst als Designprojekt gedachten Vorhaben wurde eine intensive Auseinandersetzung mit unserer Identität“, sagt Stefanie Buchmann, Mitglied des Vorstands.

In der Eigentümerfamilie gibt es zugleich einen Generationswechsel. Mit Elena und Franz von Metzler hat die zwölfte Generation Verantwortung übernommen. In den Mittelpunkt der neuen Positionierung stellt das Haus den Begriff der Menschlichkeit.

Das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. AG geht auf eine 1674 gegründete Handelsgesellschaft zurück und ist nach eigenen Angaben die älteste noch in Familienbesitz befindliche Privatbank Deutschlands. Es beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main.