Metzler Pension Management erwirbt Pensionsfonds

Metzler Pension Management („Metzler“) erwirbt den Nürnberger Pensionsfonds („der Nürnberger Pensionsfonds“) von der Nürnberger Lebensversicherung, einem Unternehmen aus dem Konzern der Nürnberger Versicherung. Damit übernimmt Metzler voraussichtlich zum 1. Januar 2025 den gesamten Bestand an Versorgungsverhältnissen des Nürnberger Pensionsfonds. Dieser umfasste per Ende 2023 mehr als 700 Unternehmen mit rund 3.600 individuellen Versorgungsverhältnissen und einer Kapitalanlagesumme in Höhe von gut 290 Millionen Euro. Über den Kaufpreis des Pensionsfonds wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Zukauf stellt Metzler seine Dienstleistung in der kapitalunterlegten betrieblichen Altersversorgung zukünftig auch kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zur Verfügung. Seit 2014 können große Unternehmen Pensionsverpflichtungen auf den Metzler Pensionsfonds übertragen. „Wir bieten nun eine sinnvolle Ergänzung unseres Leistungsspektrums speziell zugeschnitten auf KMU. Dies stellt eine strategische Zielgruppenerweiterung dar, die auf dem Wissen und der Erfahrung unseres Teams aufbaut“, erläutert Christian Remke, Sprecher der Geschäftsführung bei der Metzler Pension Management.

Die Betreuung bereits bestehender Kundenverhältnisse des Nürnberger Pensionsfonds wird mit dem Verkauf unverändert fortgeführt. „Wir freuen uns, dass die Übernahme des bereits seit 2005 erfolgreich geführten Nürnberger Pensionsfonds zustande gekommen ist. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sind regionale Betreuung und persönliche Beziehung wichtig. Daher wollen wir auch weiterhin mit den bestehenden Partnern zusammenarbeiten, die bereits für die Kundenansprache und Betreuung verantwortlich sind. Oberste Priorität hat dabei für uns, die hohe Betreuungsqualität fortzuführen“, sagt Remke.

Pensionsfonds passt nicht mehr in Produktpalette der Nürnberger

„Wir haben eine klare Wachstumsstrategie, die wir Schritt für Schritt umsetzen“, sagt Franz von Metzler, für das Asset- und Pension Management zuständiges Vorstandsmitglied des Bankhauses Metzler. „Dabei geht es uns nicht um kurzfristige Erfolge, sondern um nachhaltige Ergebnisse. Unser Pension Management ist hierfür ein hervorragendes Beispiel. Betriebliche Altersversorgung wird für Unternehmen in den kommenden Jahren signifikant an Bedeutung gewinnen.“

„Im Rahmen unserer Neuausrichtung konzentriert sich die Nürnberger auf ihre Kernkompetenzen. In der Lebensversicherung liegt der Fokus auf dem Thema Einkommensschutz (EKS). Im Bereich der privaten und betrieblichen Altersvorsorge verfolgen wir die Strategie des Smart Followers. Der Pensionsfonds, der im Gegensatz zu den anderen bAV-Durchführungswegen weitestgehend nicht versicherungsförmig gestaltet ist, passt perspektivisch nicht mehr in unsere Produktpalette“, sagt Katja Briones-Schulz, Vorständin für die Personenversicherung bei der Nürnberger.