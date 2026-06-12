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Vier von fünf Raketenstarts in den USA befüllt ein einziger Konzern mit Sauerstoff und Methan. Der Name: Linde. Das klingt nach Hinterbühne in einer Branche, die gerade Millionen Anleger begeistert. Und genau das ist die Idee.



Daniel Sailer ist Leiter des Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management, zugleich bekennender Trekkie, der den neuen Analyseband seines Hauses nach dem Star-Trek-Vorspann betitelt hat: „Die letzte Grenze.“ Beruflich aber trennt er konsequent zwischen Kindheitstraum und Anlegermärchen.

Der Anlass ist der SpaceX-Börsengang. Die Euphorie ist mit Händen zu greifen: Trade Republic bot deutschen Privatanlegern erstmals die Zeichnung an. Space-ETFs wurden im Akkord aufgelegt. Und SpaceX selbst? Bekommt eine Bewertung von rund 1,8 Billionen US-Dollar, bei einem Enterprise-Value-Sales-Verhältnis von ungefähr 100. Zum Vergleich: Palantir, bisher das teuerste Unternehmen im S&P 500 nach diesem Maßstab, kommt auf rund 48. Nvidia liegt bei 20 bis 30.

Im Börsenprospekt wirbt SpaceX zudem mit einem adressierbaren Gesamtmarkt von 28,5 Billionen Dollar. „Da klaffen die Zahlen schon auseinander“, sagt Sailer. Wenn McKinsey das gesamte Weltraumökosystem aller Anbieter über zehn Jahre auf 1,8 Billionen schätzt – und SpaceX allein für Starlink 1,5 Billionen beansprucht – „dann ist das schlicht die ganze Weltraumökonomie aller Anbieter“. Die Zahl solle vor allem den Bewertungsaufschlag des IPO rechtfertigen.

Dabei ist die Grundthese nicht falsch. Die Zahl der Raketenstarts in den USA ist auf rund 200 pro Jahr explodiert. Starlink betreibt bereits über 10.000 Satelliten, das sind 75 Prozent aller Satelliten im All. 15 Millionen Abonnenten hat der Dienst bereits, die im Schnitt 60 Dollar monatlich zahlen. Im kommenden Jahr, so Unternehmensangaben, werden Weltraumkunden bei Linde die wichtigsten Kunden im Großkundengeschäft sein.

Statt direkt auf SpaceX zu setzen, empfiehlt Sailer die sogenannte Spitzhacken-und-Schaufel-Strategie: Unternehmen, die unabhängig vom Ausgang des Raketenrennens verdienen. Neben Linde nennt er Airbus, wo Raumfahrt erst fünf Prozent des Umsatzes ausmacht, die zivile Luftfahrt aber ein solides Fundament bildet. Ebenfalls Nvidia mit seinem neu angekündigten weltraumtauglichen Rechnermodul sowie einen Wolframhersteller. Denn Wolfram schmilzt erst bei über 3.400 Grad und steckt deshalb in jeder Raketendüse. Der Umsatz des Unternehmens ist zuletzt um über 200 Prozent gestiegen.

Doch auch hier warnt Sailer: Dort herrsche „extrem viel Hype, extrem hohe Bewertung, wenig Substanz“. Ähnliches gilt für OHB, den deutschen Weltraum-Champion aus Bremen, dessen Aktie sich zeitweise verfünffacht hat – bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis jenseits von 700 und einem Streubesitz von gerade mal sechs Prozent.

Und dann ist da noch das Kessler-Syndrom: Kollidieren genug Satelliten miteinander, könnte eine Kettenreaktion aus Trümmern den gesamten Orbit dauerhaft unbrauchbar machen. Die erste Regulierung verpflichtet Betreiber bereits zum Abbau ausgedienter Satelliten. Könnte die Müllabfuhr im All das nächste Investment-Thema sein?

Wie Daniel Sailer SpaceX wirklich bewertet, welche Risiken er am meisten fürchtet und welche Titel Metzler jetzt spannend findet, darüber spricht er im Podcast.