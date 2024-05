Metzler Asset Management und die auf Private Markets spezialisierte Yielco Investments Gruppe haben eine langfristige Kooperation vereinbart: Geplant ist die Auflage eines global ausgerichteten Infrastruktur-Dachfonds mit einer angestrebten Kapitalisierung von 300 Millionen Euro. Der für Sommer 2024 angekündigte Fonds soll dabei als Multi-Manager-Programm über mindestens zehn Zielfonds-Beteiligungen in rund 150 Infrastruktur-Projekte investieren.

2011 gegründet und von der Bafin beaufsichtigt, ist Yielco auf Beteiligungsprogramme für institutionelle Investoren spezialisiert. Zuletzt betreute das Unternehmen nach eigenen Angaben für gut 80 Kunden rund 9 Milliarden Euro.

In der Zusammenarbeit wird Metzler AM für die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten verantwortlich sein, während Yielco Investments mit seiner Erfahrung in Investmentlösungen in den Anlageklassen Infrastruktur, Private Debt und Private Equity für die Zielfonds-Auswahl verantwortlich sein wird. Dabei soll eine ESG-Integration mit aktivem Screening umgesetzt werden. Der Fonds wird nach Angaben der Unternehmen Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung entsprechen.

Wachstumsmarkt Private Markets

Schätzungen zufolge beläuft sich der Investitionsbedarf in Infrastruktur für die G20-Staaten auf rund 100 Billionen US-Dollar bis 2040, wovon aktuell nur etwa 3 Prozent durch privates Kapital gedeckt werden. Der geplante Fonds soll hier ansetzen und den Bedarf an Infrastrukturinvestitionen bedienen. Der Löwenanteil des Investitionsbedarfs entfällt dabei auf die Bereiche Energieversorgung und Verkehrsinfrastruktur, aber auch Themen wie Dekarbonisierung und Digitalisierung spielen eine Rolle.

„Mit der Auflegung des Fonds werden wir zum einen der veränderten Nachfrage seitens unserer Kunden gerecht“, sagt Philip Schätzle, Geschäftsführer von Metzler AM. „Zum anderen hat die Asset-Klasse für uns eine große Bedeutung in der strategischen Asset-Allokation unserer Multi-Asset- und Pension-Mandate.“ Man sehe im Bereich Infrastruktur ein langfristiges Wachstumsthema mit hohem Investitionsbedarf an privatem Kapital.

Uwe Fleischhauer, Gründungspartner und Mitglied des Vorstands von Yielco, ergänzt: „Die Nachfrage nach privatem Kapital wird sich weiter verstärken, denn aktuell werden lediglich drei Prozent des gesamten Investitionsbedarfs durch privates Kapital abgedeckt."

Der Fonds befindet sich derzeit noch im Pre-Marketing und ist daher noch nicht für Zeichnungen geöffnet. In Deutschland richtet er sich ausschließlich an professionelle und semiprofessionelle Anleger.