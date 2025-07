Metzler AM und Yielco haben das First Closing ihres Infrastruktur-Dachfonds abgeschlossen. Der Fonds fokussiert sich auf nachhaltige Infrastruktur in Europa und Nordamerika.

Metzler Asset Management und die Yielco Investments Gruppe haben das erste Closing ihres Infrastruktur-Dachfonds Yielco Metzler Infrastruktur IV abgeschlossen. Das Multi-Manager-Programm strebt eine Zielkapitalisierung von 300 Millionen Euro an und will durch Investitionen in ein global diversifiziertes Portfolio von Primary- und Secondary-Investitionen in Infrastruktur-Zielfonds langfristige Renditen erzielen.

Der Fonds konzentriert sich auf nachhaltige Infrastruktur in Europa und Nordamerika. Nach dem First Closing ist das erste Commitment für das dritte Quartal 2025 geplant. Bis Ende des Jahres sollen zwei bis drei weitere Commitments folgen, sowohl aus bestehenden Managerbeziehungen als auch aus neuen Partnerschaften im Small- und Mid-Cap-Segment.

Das angestrebte Portfolio umfasst rund zehn Fondsbeteiligungen mit etwa 150 unterliegenden Infrastrukturinvestments. Diese verteilen sich auf verschiedene Infrastruktursektoren wie Energie, Verkehr, digitale und soziale Infrastruktur sowie auf Dekarbonisierung ausgerichtete Assets.

Getragen von Instis

Das First Closing wurde primär von institutionellen Anlegern getragen, wobei das Kundennetzwerk von Metzler sowohl bestehende als auch neue Investoren und Kundensegmente ansprach. Metzler Pension Management fungierte als Seed-Investor des Fonds.

Der Vorgängerfonds Yielco Infrastruktur III ist vollständig allokiert und umfasst 15 Zielfonds, darunter zwei Sekundärtransaktionen. Die Yielco Investments Gruppe betreut über 11 Milliarden Euro an Kapitalzusagen von institutionellen Investoren in den Anlageklassen Private Equity, Private Debt und Infrastruktur.

Metzler AM setzt auf Nachhaltigkeit

Der Yielco Metzler Infrastruktur IV verfolgt einen dezidierten ESG-Ansatz und fördert ökologische und soziale Merkmale während des gesamten Investitionsprozesses. Die Strategie wird im Einklang mit Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung offengelegt.

Das Portfolio wird durch eine Kombination aus Primär- und Sekundärinvestitionen aufgebaut, die eine breite Palette von Infrastruktursektoren abdecken. Metzler Asset Management bringt dabei seine über 20-jährige Erfahrung im Nachhaltigkeitsbereich ein. Das Unternehmen ist seit 2021 Mitglied der Net Zero Asset Managers Initiative.

Infrastruktur als Wachstumsthema

„Infrastruktur bleibt ein zentrales Wachstumsthema für institutionelle Investoren in den nächsten Dekaden“, kommentiert Uwe Fleischhauer, Gründungspartner und Vorstandsmitglied von Yielco Investments. Philip Schätzle, Geschäftsführer der Metzler AM, betont die Erweiterung des Portfolios um nachhaltige Infrastrukturinvestments als strategische Ergänzung.

Die Yielco Investments Gruppe ist ein unabhängiger Spezialist für Privatmarktanlagen mit Sitz in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Luxemburg. Das Bankhaus Metzler ist mehr als 350 Jahre alt und konzentriert sich auf individuelle Kapitalmarktdienstleistungen für Institutionen und Privatkunden.