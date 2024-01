In den vom aktuellen Hochwasser betroffenen Regionen ruhen die Hoffnungen der Bewohner darauf, dass die Deiche dem Druck der aufgelaufenen Wassermassen weiter standhalten. „Die Lage ist noch immer angespannt“, sagt Onnen Siems, Aktuar und Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Denn die Pegel sinken zwar langsam, doch die Deiche vieler Flüsse sind teilweise aufgeweicht. Damit bestehe noch immer die Gefahr, dass sie brechen und Wohngegenden überflutet werden.

Onnen Siems © MSK

Doch auch ohne eine solche Katastrophe hat das jüngste Unwetter für viele Betroffenen teure Folgen. Für die Versicherer gilt das aber nur bedingt: „Sollten die Deiche halten, wird der versicherte Schadenaufwand unter einer Milliarde Euro liegen“, schätzt Siems. Denn Schäden durch Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmung sind in der Regel nicht standardmäßig von der Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Hierfür müssen Kunden auch den optional wählbaren Zusatzbaustein Elementarschutz abschließen.

Nur jedes 3. Gebäude im Norden versichert

Im derzeit besonders stark betroffenen Bundesland Niedersachsen ist nur knapp ein Drittel der Häuser entsprechend versichert. „Ein Grund hierfür könnte die subjektive Risikowahrnehmung sein“, vermutet Siems. „Da die Gefahr ‚Sturmflut‘ in der Regel nicht Gegenstand der Versicherung ist, erscheinen Elementarabsicherungen für viele Menschen in Niedersachsen möglicherweise weniger attraktiv. Die Gefahr ‚Überschwemmung‘ wird aber oft nicht als akute Bedrohung eingeschätzt“, so Siems.

Am stärksten verbreitet ist der Elementarschadenschutz nach Angaben des Versicherer-Verbands GDV in Baden-Württemberg, wo bis 1994 eine entsprechende Versicherungspflicht bestand. Im Südwesten der Republik sind demnach schätzungsweise 94 Prozent der Gebäude gegen weitere Naturgefahren versichert (siehe Grafik). Vergleichsweise niedrig ist die Quote der Elementarversicherungen in den norddeutschen Bundesländern Bremen (31 Prozent), Niedersachsen (32) und Mecklenburg-Vorpommern (33).

Hochwasser und Überschwemmungen

Deutschlandweit sind durchschnittlich 52 Prozent der Gebäude gegen weitere Naturgefahren versichert. Aber nicht in allen Fällen werden Sachschäden, die bei einem Hochwasser entstehen können, durch die Versicherer reguliert, erklärt MSK-Geschäftsführer Siems: „Wenn das Wasser durch den Anstieg des Grundwassers ‚nur‘ im Keller steht – also nicht das Grundstück überschwemmt –, dann ist der Schaden durch die Elementarversicherung im Allgemeinen nicht gedeckt.“

Ein weiterer Grund, warum die versicherten Schäden des aktuellen Hochwassers relativ gering ausfallen dürften: Der bei den gesunkenen Temperaturen gefallene Schnee speichert Wasser zunächst und lässt es erst bei Tauwetter in den Boden fließen. Das unterscheidet ihn von Regen, der unmittelbar zu steigenden Pegeln führt. So ereigneten sich die folgenschwersten Hochwasser der vergangenen Jahre im August 2002, Juni 2013 und Juli 2021 durch große Regenmengen in den Sommermonaten.

Größte Schäden entstehen im Sommer

Auch 2023 entstanden die größten Schäden im Sommer: Allein im August verursachten heftige Unwetter versicherte Schäden in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Die Sachversicherer waren hier mit 950 Millionen Euro und die Kfz-Versicherer mit 550 Millionen Euro betroffen. Bereits im Juni hatten die Unwetter „Kay“ und „Lambert“ schwere Schäden in Höhe von 740 Millionen Euro angerichtet. Davon entfielen 390 Millionen Euro auf die Sachversicherung und die übrigen 350 Millionen Euro auf die Kfz-Versicherer.

Laut aktueller GDV-Naturgefahrenbilanz entfielen auf die Sachversicherung 2023 insgesamt Schäden in Höhe von 3,6 Milliarden Euro: 2,7 Milliarden für Schäden durch Sturm und Hagel und 900 Millionen Euro durch weitere Naturgefahren wie Überschwemmungen in Folge von Starkregen. Die Schadenbilanz fällt hier leicht unterdurchschnittlich aus. Für die Kfz-Versicherer war 2023 mit rund 465.000 Schäden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro hingegen überdurchschnittlich hoch. Der langjährige Durchschnitt liegt hier bei 1,1 Milliarden Euro.