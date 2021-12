Mezzanine-Kapital Immobilien-Investments im Zwischengeschoss

„Wir wollen nicht in Schönheit sterben“, sagt Wilfried Jastrembski, Bereichsleiter Immobilienkunden der Hamburger Sparkasse (Haspa). Die Kernprodukte seines Hauses sind die Immobilienfinanzierung und klassische Kreditvergabe in Hamburg und Berlin. Jastrembski: „Fast jede zweite unterm Kran stehende frei finanzierte Wohnung in Hamburg begleiten wir.“

Bis vor wenigen Jahren war die Welt noch in Ordnung, die Haspa verdiente zufriedenstellend mit der Immobilienfinanzierung. Doch dann kamen auch die anderen deutschen Banken, insbesondere die Landesbanken, auf die Idee, ein Büro in Hamburg zu eröffnen. Die Folge: ein deutlich stärkerer Wettbewerb um Kunden, der zu höheren Ausläufen, also mehr Risikonahme, und gleichzeitig niedrigeren Margen führte.

Haspa-Tochter vergibt Mezzanine-Kapital

Eine Lösung musste her, und die heißt Haspa Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft (PEB). Die Haspa-Tochter startete Anfang Mai mit dem operativen Geschäft. Sie vergibt Mezzanine-Kapital und beteiligt sich mit Eigenkapital an Projekten.

Die Eckdaten: Mehrheitsgesellschafter ist die Haspa Finanzholding, beteiligt sind zudem die Haspa AG und die NM Nord-Immo Management, die Immobilienbesitz und Verwaltungsgesell schaft der Haspa. Damit wird zwar eine Vernetzung der Ressourcen angestrebt, die einzelnen Gesellschaften handeln aber eigenständig.

Eintrittsgrenze bei rund einer Million Euro

Die Kapitalausstattung der Gesellschaft soll den Aufbau eines Beteiligungsportfolios beziehungsweise die Vergabe von Mezzanine-Kapital in einer Höhe von bis zu 100 Millionen Euro ermöglichen. Die Eintrittsgrenze liegt bei rund einer Million Euro, in Ausnahmefällen auch darunter.

Es werden aber auch Beteiligungen von über 10 Millionen Euro pro Projekt möglich sein. „Wir wollen mit der PEB unser Kernprodukt Kredit stützen. Und dafür wollen wir dem Kunden ein Gesamtpaket anbieten“, erklärt Jastrembski. Entwickler bekommen für ihr Projekt künftig Fremd- und Eigen beziehungsweise Mezzanine-Kapital aus einer Gruppe.

PEB als langfristiger Bestandteil der Haspa

Der Zeitpunkt der Gründung der PEB ist allerdings durchaus sportlich, schließlich ist der Zyklus am Immobilienmarkt schon recht weit fortgeschritten. Steigen die Zinsen weiter, bekommen das zuerst die Mezzanine-Geber zu spüren. Jastrembski: „Es gibt keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt, weil die PEB ein langfristiger Bestandteil der Haspa werden soll und nicht nur für die kurzfristige Margensuche gegründet wurde. Aber klar wäre es schöner gewesen, wenn wir schon 2010 gestartet wären.“