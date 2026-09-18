Die Debatte über aktives versus passives Investieren wird meist von Gebühren und Markteffizienz dominiert. Sie können jedoch einen grundlegenderen Kern verschleiern: Eine Aktie stellt einen Anspruch auf die künftigen Cashflows eines Unternehmens dar und ihr Kurs spiegelt die heutigen Cashflow-Erwartungen wider. Die zukünftigen Renditen entstehen aus der Differenz zwischen diesen Erwartungen und der Realität. Das ist heute wichtiger denn je, da Künstliche Intelligenz die Ökonomie des Wachstums verändert.

Unserer Ansicht nach wird der heutige KI-getriebene Investitionszyklus für die Unternehmen, die nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes dominieren, kapitalintensiver sein. Trotz positiver Nachfrage belasten diese hohen Investitionen den freien Cashflow und bergen Risiken bei Umsetzung, Regulierung und Überkapazitäten. Renditen bleiben möglich, aber der Kapitalzyklus legt die Messlatte höher und verringert den Spielraum für Fehler.

Während Aktienkurse zukunftsorientiert sind, weisen Indizes die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind den größten Kapitalanteil jenen Unternehmen zu, die bereits groß geworden sind, was vergangenes Gewinnwachstum, Kurssteigerung und Anlegervertrauen widerspiegelt. Passive Anleger können daher durch Benchmark-Gewichtungen, die auf früheren Erfolgen basieren, an der aktuellen Marktführerschaft partizipieren.

Anders ausgedrückt: Passives Investieren erfasst den Konsens effizient, hinterfragt jedoch nicht, ob sich dieser Konsens als richtig erweisen wird. Wenn KI die Ökonomie des Wachstums verändert – haben dann die Bedingungen noch Bestand, die die heutigen Marktführer hervorgebracht haben? Wo entsteht die nächste Marktführergeneration?

Durch die hohen Investitionsausgaben prägt KI ganze Branchen neu, verlagert Gewinnquellen und stellt Geschäftsmodelle in Frage. Einige Unternehmen werden KI nutzen, um ihre Produktivität zu steigern, Kundenbeziehungen zu vertiefen und Margen zu sichern. Andere könnten durch die Automatisierung von Arbeitskräften, Vertrieb oder Fachwissen aus dem Markt gedrängt werden. Daher ist Kapitaldisziplin – und nicht nur technischer Ehrgeiz – entscheidend für die nächste Renditephase.

Warum Kapitalzyklen wichtig sind

Kapitalzyklen sind einfach, aber wirkungsvoll:

Hohe Renditen ziehen Kapital an,

Kapital schafft Kapazitäten,

Kapazitäten verändern den Wettbewerb,

Wettbewerb beeinflusst Preissetzungsmacht, Margen und zukünftige Renditen.

Erfolgreiche Unternehmen müssen nicht unbedingt scheitern, aber man sollte auch nicht davon ausgehen, dass außergewöhnlich hohe Renditen von Dauer sind. Angesichts der zunehmenden Investitionen in KI ist die entscheidende Frage, wie sich KI in nachhaltige Wertschöpfung umsetzt: Einige Unternehmen werden ihre Vorteile ausbauen, während andere feststellen werden, dass Wachstum nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit Wertschöpfung ist.

Aktives Management zielt darauf ab, zwischen diesen Ergebnissen zu unterscheiden, bevor sie in den Kursen eingepreist sind. Ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index hält zukünftige Gewinner und zukünftige Verlierer proportional zu ihrem aktuellen Marktwert. Er beurteilt nicht, welche Unternehmen, Sektoren oder Annahmen in der nächsten Phase des Zyklus belohnt oder benachteiligt werden.

Was passiert mit passivem Investieren, wenn sich Chancen verschieben?

Das Jahrzehnt nach der globalen Finanzkrise schuf ungewöhnlich günstige Bedingungen für passives Investieren: sinkende Zinsen, reichlich vorhandene Liquidität, Globalisierung und der Aufstieg von „Asset-Light“-Geschäftsmodellen. Gewinnwachstum wurde belohnt, die Bewertungskennzahlen stiegen, und die größten Unternehmen wurden noch größer. Dies führte zu einer starken Rückkopplungsschleife: Starke Fundamentaldaten trieben die Kurse in die Höhe, die Kurse erhöhten die Gewichtung in den Benchmarks, und höhere Gewichtungen steigerten das passive Engagement.

Wie aus der nachstehenden Grafik hervorgeht, wurde ein Großteil der heutigen Konzentration durch tatsächliche Gewinnentwicklung gerechtfertigt. Konzentration ist kein Urteil über die zukünftige Marktführerschaft; sie ist das Ergebnis vergangener Erfolge. Die Frage ist, ob diese Gewinnquellen dauerhaft bestehen bleiben und was dazu führen könnte, dass sich Marktführerschaft ausweitet oder verlagert.

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Passives Investieren funktioniert im Allgemeinen gut, wenn der Konsens weitgehend zutrifft und die Zukunft sich ähnlich wie in der jüngsten Vergangenheit gestaltet. Es eignet sich weniger für ein Umfeld, in dem sich die Chancen verschieben, sich die Kapitalkosten ändern und die Gewinner von heute nicht die Gewinner von morgen sind.

Für aktive Manager hatten die zunehmende Marktkonzentration und die wachsende Dominanz der größten Unternehmen innerhalb eines Index Konsequenzen für den Portfolioaufbau: Die Untergewichtung der größten Aktien wurde nicht nur zu einer Entscheidung aufgrund von Bewertungen oder Überzeugungen, sondern zu einer Herausforderung beim Portfolioaufbau. Der Verzicht auf diese Unternehmen oder deren Untergewichtung reduzierte das Beta des Portfolios erheblich, und Anleger hatten oft Schwierigkeiten, dieses Engagement durch andere Wachstumsinvestitionen zu ersetzen. Da sich die Marktrenditen zunehmend auf eine kleine Gruppe von Aktien konzentrierten, sahen sich Portfolios mit niedrigerem Beta einem erheblichen relativen Performance-Gegenwind ausgesetzt.

Allerdings haben viele aktive Manager keine beständigen Überrenditen erzielt, und Anleger waren mit einem kostengünstigen Benchmark-Engagement gut bedient. In einigen Fällen waren aktive Manager gegenüber wachstumsstarken Unternehmen zu vorsichtig, verließen sich zu sehr auf die Rückkehr zum Mittelwert oder waren nach Abzug der Gebühren nicht ausreichend differenziert.

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Maßstäbe für aktives Management müssen höher gelegt werden

Die Lehre daraus: Die Maßstäbe für das aktive Management müssen höher gelegt werden. Aktives Management muss selektiv, unterscheidbar und diszipliniert sein und einen echten Mehrwert für die berechneten Gebühren bieten. Die Argumente für aktives Management dürfen daher nicht auf der Ablehnung passiver Strategien beruhen, sondern auf dem Verständnis, dass Marktpreise Erwartungen widerspiegeln und Erwartungen Annahmen sind, keine Fakten.

Alpha erfordert sowohl eine differenzierte Sichtweise als auch ein Chancenpotenzial, in dem diese Sichtweise belohnt werden kann. Während eines Großteils des vergangenen Jahrzehnts wurde die Chancen-Seite dieser Gleichung durch geringe Streuung, dominante Benchmark-Spitzenreiter und makroökonomische Bedingungen eingeschränkt, die viele Unternehmen gemeinsam beflügelten. Steigt die Streuung jedoch im Zuge des Kapitalzykluswandels, könnten die wahrscheinlichen Gewinner jene Unternehmen sein, deren zukünftige Cashflows noch immer über das hinausgehen können, was der Markt bereits eingepreist hat. Die Gewinner des letzten Zyklus haben sich ihre Indexgewichtung verdient; der nächste Zyklus wird zeigen, ob sie diese behalten können.

Über die Autoren Rob Almeida ist Portfoliomanager bei MFS Investment Management.