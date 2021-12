MFS baut Vertrieb aus

Karin Moritz verstärkt das Deutsche Vertriebsteam von MFS Investment Management in Frankfurt. Sie wird Direktor beim Institutionellen Vertrieb Deutschland und berichtet an den Geschäftsführer von MFS Deutschland, Lars Detlefs.Die 43-jährige Karin Moritz kommt von der Schweizer Privatbank Vontobel. Dort leitete sie unter anderem den institutionellen Vertrieb, die Vermögensverwaltung und managte die Beziehungen zu institutionellen Anlegern.Der amerikanische Vermögensverwalter MFS Investment Management verwaltet weltweit mehr als 294 Milliarden US-Dollar und beschäftigt etwa 1.700 Mitarbeiter. Das Unternehmen sieht Deutschland als Schlüsselmarkt und baut demzufolge das Geschäft weiter aus. Das Deutsche Büro befindet sich in Frankfurt.