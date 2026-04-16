Der Leiter des institutionellen Geschäfts in Deutschland bei MFS IM erhält neue Aufgaben. Dafür scheidet ein langjähriger Vertriebsspezialist bei MFS aus.

Daniel Theilen übernimmt bei MFS Investment Management eine erweiterte Verantwortung: Der bisherige Managing Director Institutional Sales für Deutschland wird künftig den institutionellen Vertrieb im gesamten DACH-Raum verantworten. Neben seinem Frankfurter Büro wird er dann regelmäßig auch in Zürich präsent sein.

Theilen berichtet an Topher Callahan, Co-Chef des globalen Vertriebs an Institutionelle (Co-Head of Global Institutional) von MFS IM. Er soll zudem eng mit Anna Weiss, Director institutioneller Vertrieb, sowie mit den Relationship-Managern Alina Bastianelli und Kim Crabtree und dem gesamten europäischen Vertriebsteam zusammenarbeiten.

Der Investmentprofi bringt fast zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit. Vor seinem Wechsel zu MFS im Jahr 2024 war er unter anderem bei Union Investment, Feri Trust und Metzler Asset Management in leitenden Funktionen tätig.

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Gleichzeitig mit der ausgeweiteten Verantwortung von Daniel Theilen gibt MFS eine weitere Personalie bekannt: Lars Detlefs verlässt das Unternehmen: Der Managing Director für den Vertrieb im EMEA-Raum geht im April in den Ruhestand. Detlefs kam einst als Leiter des institutionellen Vertriebs in Deutschland zu MFS und wurde 2021 in seine zuletzt bekleidete Rolle berufen. Detlefs blickt auf insgesamt 38 Jahre in der Asset-Management-Branche zurück, davon allein 16 bei MFS.

Über MFS

MFS Investment Management gehört zu den ältesten Fondsgesellschaften der Welt: 1924 legte das Unternehmen den ersten Publikumsfonds der USA auf. Heute verwaltet der Bostoner Asset Manager rund 622 Milliarden US-Dollar – Stand Ende März 2026.