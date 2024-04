Redaktion 19.04.2024 in Rentenfonds

Pilar Gomez-Bravon von MFS „2024 gibt es Gewinner und Verlierer. Für aktives Management ist das großartig“

Wie investiert man in Anleihen in Zeiten von Inflation und Rezession? Pilar Gomez-Bravo gibt Einblicke in die Strategie des MFS-Anleihenfonds und verrät, welche Lektionen aus 100 Jahren Fondshistorie auch heute noch relevant sind.