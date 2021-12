M&G Emerging Markets Bond Fund Diese Schwellenmärkte gefallen Fondsmanagerin Claudia Calich

Frau Calich, wie sieht Ihre Prognose für Schwellenmärkte aus?



Claudia Calich: Der Trend zur Verschlechterung der Schuldensituation und Kreditqualität in diesen Ländern verlangsamt sich allmählich, und zwar obwohl das Wirtschaftswachstum global auf der Stelle tritt. Zum einen haben sich die Rohstoffpreise, vor allem der Ölpreis, stabilisiert. Zum anderen dürften einige wichtige Volkswirtschaften wie Brasilien und Russland, die sich derzeit in einer Rezession befinden, mittlerweile die Talsohle des Abschwungs erreicht haben. Anleger müssen sich daher fragen, ob sie für ihr Engagement in Schwellenländern angemessen kompensiert werden. Meiner Meinung nach lautet die Antwort ja, vor allem angesichts der anhaltenden Suche nach alternativen Renditequellen. Besonders wichtig ist dabei, die Risiken sorgfältig zu steuern und gefährdete Emittenten zu meiden. Wenn das gelingt, eröffnen Schwellenländeranleihen immer noch Chancen – zumal sie immer noch relativ hohe Renditen zu bieten haben.