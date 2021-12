Redaktion 09.03.2017 Lesedauer: 1 Minute

M&G Global Dividend Stuart Rhodes: „Wer auf steigende Dividenden setzt, gewinnt“

In einem aktuellen Interview auf Finanz und Wirtschaft.ch erläutert M&G-Manager Stuart Rhodes, warum er trotz attraktiver Dividende seine Beteiligung an Nestlé verkauft hat und wo er in den vergangenen Monaten neu eingestiegen ist.