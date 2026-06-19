M&G Investments legt einen aktiv verwalteten ETF auf europäische CLOs auf. Warum das Haus dabei auf aktive Titelauswahl statt Indexreplikation setzt.

Aktive Auswahl statt Indexbindung: M&G setzt beim neuen CLO-ETF auf gezieltes Kredit-Research.

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M&G Investments hat einen aktiv verwalteten börsengehandelten Fonds aufgelegt, der in europäische Collateralised Loan Obligations (CLOs) investiert. Der M&G AAA EUR CLO Active ETF (ISIN: IE000F215NJ2) startete mit einem Volumen von 200 Millionen Euro, davon 180 Millionen Euro von externen Investoren. Der Fonds ist an der Londoner Börse, an der Frankfurter Börse (Xetra) sowie an der Borsa Italiana notiert und richtet sich an professionelle Anleger.

CLOs bündeln vorrangig besicherte Unternehmenskredite in einem Portfolio. Der Fonds investiert überwiegend in mit AAA bewertete Tranchen europäischer CLOs. Als Referenzindex dient der J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation AAA-only Index. Dank variabler Verzinsung reagieren CLOs weniger empfindlich auf Zinsschwankungen als festverzinsliche Anleihen vergleichbarer Bonität.

Aktive Auswahl ohne starre Indexbindung

Der Portfolioaufbau erfolgt ohne feste Gewichtungsvorgaben: Portfoliomanager Matthew Wardle kann einzelne CLO-Transaktionen aktiv auswählen und die Positionierung auf Basis relativer Bewertungen, Transaktionsstruktur, Qualität der Sicherheiten und Marktbedingungen anpassen. Die Strategie stützt sich auf ein internes Kredit-Research-Team. M&G ist nach eigenen Angaben seit 25 Jahren im Bereich Private und Structured Credit tätig.

„Europäische CLOs im ETF-Format bieten Anlegern einen effizienten Zugang zum Senior-Loan-Markt über liquide, börsengehandelte Wertpapiere. Dank robuster struktureller Schutzmechanismen und variabler Verzinsung können AAA-CLOs attraktive Erträge bei begrenzter Zinssensitivität bieten und haben sich über verschiedene Marktzyklen hinweg als widerstandsfähig erwiesen“, sagt Wardle.

Die empfohlene Haltedauer beträgt drei Jahre, das Anlageziel umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds steht in einer Euro-Anteilsklasse zur Verfügung.

Über M&G Investments

M&G Investments ist Teil von M&G plc, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in London. Das Unternehmen ist seit Oktober 2019 als unabhängiges Unternehmen an der Londoner Börse notiert und verwaltete zum 31. Dezember 2025 ein Vermögen von 430,5 Milliarden Euro. M&G plc betreut Kunden in Großbritannien, Europa, Amerika und Asien.