M&G Investments kooperiert mit Postbank

Der Aktienfonds M&G Global Basics Fund investiert weltweit in Unternehmen des Grundstoffsektors. Dazu zählen sowohl Basisindustrien wie beispielsweise Rohstoffgewinnung als auch die weiterverarbeitenden Branchen wie der Konsumgütersektor. Seit seiner Auflegung im November 2000 managt Graham French den Fonds. Auch der M&G Global Leaders Fund ist ein globaler Aktienfonds. Dessen Manager Aled Smith agiert anders als French ohne jede Einschränkung und sucht weltweit nach Unternehmen, die sich durch eine hohe Rentabilität, eine klare Strategie, ein fähiges Management und eine günstige Bewertung auszeichnen. Darüber hinaus akzeptiert der studierte Mathematiker, der die Vorauswahl seiner computergestützten Datenbank „Holt“ überlässt, auch Kandidaten, die nach einer Umstrukturierung deutliche Fortschritte aufweisen.



Der M&G European Corporate Bond Fund legt vor allem in Unternehmensanleihen mit sehr guter bis guter Bonität an, die in Euro ausgegeben werden. Der Fonds wird von Stefan Isaacs gemanagt. Bei der Unternehmensauswahl lässt der Manager die externen Ratings weitgehend außer acht und stützt sich hauptsächlich auf die Bewertungen des 52-köpfigen hausinternen Kreditanalysten-Teams. Neben M&G arbeitet die Postbank mit vier weiteren Partnern – DWS Investment, Credit Suisse Asset Management, Allianz Global Investors und Fidelity Investments – zusammen.