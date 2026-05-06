M&G Investments schafft eine neue Führungsrolle für Infrastructure Debt und Private Placements. Paul Haegy übernimmt sie – nach mehr als 15 Jahren bei Goldman Sachs.

M&G Investments ernennt Paul Haegy zum Leiter Infrastructure Debt und Private Placements. Die Position ist neu geschaffen. Haegy berichtet an James King, der die 31 Milliarden Euro umfassende Private & Structured Credit-Plattform von M&G leitet.

Mehr als 15 Jahre bei Goldman Sachs

Haegy wechselt nach mehr als 15 Jahren bei Goldman Sachs zu M&G. Zuletzt war er dort als Leiter EMEA Infrastructure and Energy Financing tätig. In dieser Funktion baute er eine Debt-Plattform mit einem Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar auf.

Zuvor arbeitete er in der Infrastrukturfinanzierung bei BNP Paribas. Insgesamt verfügt er über mehr als 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Infrastructure und Structured Finance – darunter Energiewende, digitale Infrastruktur und komplexe Kreditstrukturen.

Transaktionen für institutionelle Investoren im Fokus

In seiner neuen Rolle verantwortet Haegy das Geschäft mit Infrastrukturkrediten. Im Mittelpunkt stehen Transaktionen, die auf skalierbare Mandate institutioneller Investoren ausgerichtet sind.

Dazu gehört auch der Einsatz von Kapital aus dem Lebensversicherungsgeschäft von M&G. Das Unternehmen ist seit 2023 wieder im Markt für Pensionsrisikotransfers aktiv und hat seitdem ein Bulk-Purchase-Annuity-Portfolio von 26 Milliarden Pfund aufgebaut. M&G plant, in diesem Segment jährlich Transaktionen im Volumen von 3 bis 4 Milliarden Pfund abzuschließen.

Über M&G Investments

Im Private-Markets-Geschäft verwaltet M&G ein Vermögen von 93 Milliarden Euro. Die gesamten verwalteten Vermögen belaufen sich auf 430 Milliarden Euro für mehr als fünf Millionen Kunden weltweit.