M&G will Impact Investments für institutionelle Kunden leichter zugänglich machen – mit einer neuen Position und einer Managerin aus den eigenen Reihen.

M&G Investments hat für sein Private-Markets-Geschäft, das ein Vermögen von 83 Milliarden Pfund verwaltet, die neu geschaffene Position des Global Head of Impact besetzt. Jen Braswell übernimmt die Rolle und berichtet an Emmanuel Deblanc, Chief Investment Officer Private Markets bei M&G.

In ihrer neuen Funktion soll sie dazu beitragen, dass der Vermögensverwalter Impact Investments für institutionelle Investoren leichter erschließen, verwalten und skalieren kann. Gemeinsam mit den Investmentteams wird sie zudem die Produktentwicklung sowie Partnerschaften vorantreiben und den Ansatz von M&G bei der Messung von Impact sowie bei Governance-Fragen weiterentwickeln.

Braswell ist seit Januar 2026 als Senior Impact Advisor für den Vermögensverwalter Responsability (Eigenschreibweise: responsAbility) tätig, das zur Impact-Plattform von M&G gehört. Dort entwickelte sie dessen Impact-Kompetenzen weiter und baute das Kundenangebot aus. Auch in ihrer neuen Rolle wird sie das dortige Management-Team weiterhin beraten.

Zuvor bei EQT

Zuvor arbeitete Braswell als Managing Director of Global Impact beim Investor EQT, wo sie Impact-Investing-Strategien für Private Equity, Infrastruktur, Growth und Venture Capital verantwortete. Davor hatte sie leitende Positionen bei British International Investment, vormals CDC Group, inne, wo sie unter anderem Initiativen zur Wertschöpfung innerhalb der Impact Group leitete. Braswell verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in Private Capital, Impact Investing und Sustainable Finance in Industrie- und Schwellenländern.

Die Impact-Plattform von M&G umfasst neben Responsability auch Catalyst und P Capital Partners und verwaltet zusammen 13,8 Milliarden Pfund (Stand: Dezember 2025). Über die kombinierten Kompetenzen von M&G und responsAbility erhalten Kunden Zugang zu Anlagemöglichkeiten in Private Credit, Infrastruktur, Real Assets und Private Equity in Industrie- und Schwellenländern. Im Fokus stehen dabei die Themen Klima, finanzielle Inklusion, nachhaltige Lebensmittelsysteme und soziale Infrastruktur.

Über M&G Investments

M&G Investments ist Teil von M&G plc, das 2017 durch den Zusammenschluss des Einlagen- und Versicherungsgeschäfts von Prudential in Großbritannien und Europa mit dem Asset Manager M&G entstand. M&G plc ist seit Oktober 2019 an der Londoner Börse notiert und verwaltet ein Vermögen von 387 Milliarden Euro (Stand: 31. Juni 2026). Zu den Kunden zählen Privatanleger, Inhaber von Lebensversicherungspolicen und Mitglieder von Pensionskassen in Großbritannien, Europa, Amerika und Asien.