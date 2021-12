M&G–Fondsmanager Graham French: “Manche unserer Favoriten befinden sich in einer besseren Position als je zuvor“

Im Interview mit DAS INVESTMENT.com nennt Fußball-Fan French die Gründe für die neue Stärke, die seinen Fonds derzeit auch in der Deutschen Fondsliga (www.fondsliga.com) zu einem heißen Titelanwärter macht.



DAS INVESTMENT.com: Sechs Jahre ist es jetzt her, dass Ihr Lieblingsverein Arsenal London in der englischen Premier League seine letzte Meisterschaft gewonnen hat. Glauben Sie, dass es in diesem Jahr – das Team steht aktuell immerhin auf Rang 3 – endlich wieder klappt?



Graham French: Arsenal besitzt ein junges Team, das sich sehr gut entwickelt hat und außerdem über das beste zentrale Mittelfeld der Liga verfügt. Im Sturm hapert es allerdings manchmal noch etwas, weshalb es 2010 mit dem Titelgewinn schwierig werden dürfte. Vielleicht in der nächsten oder übernächsten Saison, das Potenzial dafür ist auf jeden Fall vorhanden.