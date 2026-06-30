Am 1. Juli endet die Mica-Übergangsfrist: Nur 244 Krypto-Anbieter sind in der EU zugelassen. Was Anleger jetzt prüfen müssen und wann ein Wechsel nötig wird.

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Jahrelang konnten Anleger in Europa unter Tausenden Krypto-Anbietern wählen, vom nationalen Kleinstdienst bis zur globalen Großbörse. An diesem 1. Juli schrumpft die Auswahl auf einen Bruchteil. Im Register der EU-Wertpapieraufsicht Esma stehen 244 Unternehmen, die nach der EU-Verordnung Markets in Crypto-Assets (Mica) regulär zugelassen sind. Alle anderen dürfen Kundinnen und Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) von diesem Tag an keine Krypto-Dienste mehr anbieten – legal jedenfalls nicht.



Für Anleger heißt das: prüfen, wo die eigenen Coins liegen. Nutzt die eigene Plattform keine Mica-Lizenz, kann ein Wechsel nötig werden. Panik ist trotzdem fehl am Platz, wer rechtzeitig handelt, hat genug Zeit zu reagieren.

Was ist Mica und wer braucht eine CASP-Lizenz?

Mica, kurz für Markets in Crypto-Assets, ist die erste einheitliche EU-Verordnung für Kryptowerte und Krypto-Dienstleister. Sie löst den bisherigen Flickenteppich nationaler Einzelregeln durch einen gemeinsamen europäischen Rahmen ab. Jeder Anbieter im EWR braucht künftig eine Zulassung als Crypto-Asset Service Provider (CASP). Diese erteilt eine nationale Aufsichtsbehörde; über das sogenannte Passporting gilt sie anschließend in allen 27 EU-Staaten sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein.

Die Mica-Verordnung trat bereits 2023 in Kraft. Anwendbar wurden die Stablecoin-Regeln ab dem 30. Juni 2024, die Vorgaben für Krypto-Dienstleister ab dem 30. Dezember 2024. Firmen mit bestehenden nationalen Registrierungen durften übergangsweise weiterarbeiten. Spätestens zum 1. Juli 2026 läuft die Mica-Übergangsphase aus; in einigen Mitgliedstaaten endeten nationale Übergangsfristen bereits früher. Die Esma hat klargestellt, dass es keine weitere Verlängerung geben wird.

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244 statt 3.000: das Ausmaß der Marktbereinigung

Das Ausmaß zeigt sich an wenigen Zahlen. Vor Mica waren in Europa nach gängigen Schätzungen mehr als 3.000 sogenannte Virtual Asset Service Provider (VASPs) registriert, allein auf Polen entfielen über 1.400. Erald Ghoos, Europachef der Börse OKX, rechnet damit, dass rund 80 Prozent der Krypto-Akteure die Umstellung nicht überstehen. Als Grund nennt er weniger Mica allein als die Summe der europäischen Auflagen: Für Stablecoin-Geschäfte brauche es zusätzlich eine Zahlungs- oder E-Geld-Lizenz, so Ghoos. Mehrere Firmen hätten OKX bereits gefragt, ob der Konzern sie übernehmen würde.

Die Kryptobörse Kraken kommt zu einem ähnlichen Befund: Von mehr als 1.200 Unternehmen, die zuvor national registriert waren, habe weniger als jedes fünfte eine vollständige Mica-Zulassung erlangt. Wie viele Nutzer das betrifft, ist offen. Alex Fazel, Chief Partnership Officer beim Schweizer Anbieter SwissBorg, schätzt im Gespräch mit dem Branchendienst CoinDesk, dass mehr als zehn Millionen Menschen in der EU eine neue Plattform suchen müssen, weil ihr bisheriger Dienst zum Stichtag aussetzt.

Was sich für Krypto-Anleger konkret ändert

Für die meisten Anleger ändert sich am 1. Juli wenig, sofern ihr Anbieter zugelassen ist. Hinter der Lizenz stehen allerdings spürbar strengere Pflichten. Mica verlangt unter anderem mehr Eigenkapital, klare Regeln zur Verwahrung von Kundengeldern, ein funktionierendes Risikomanagement, Geldwäscheprävention und mehr Transparenz.



Der für Kunden wichtigste Punkt: Kundenvermögen und Firmengelder müssen strikt getrennt bleiben. Das ist kein bloßes Firmenversprechen mehr – eine Aufsichtsbehörde kontrolliert es. Hinzu kommen ein geregeltes Beschwerdeverfahren und die Gewissheit, dass eine Behörde das Unternehmen beaufsichtigt.

Wenn die eigene Krypto-Börse keine Mica-Lizenz hat

Heikler wird es für Kunden nicht zugelassener Plattformen. Die Esma verlangt von diesen Anbietern einen geordneten Rückzug: Sie dürfen keine neuen EU-Kunden mehr aufnehmen, kein Marketing mehr betreiben und bestehenden Kunden nur noch jene Dienste anbieten, die für einen sauberen Ausstieg nötig sind, etwa den Verkauf, den Transfer oder die Schließung von Positionen. Auszahlungen und Abwicklung sollen also möglich bleiben, ein normaler Weiterbetrieb dagegen nicht.

„Unternehmen ohne Zulassung müssen ihr Geschäft geordnet abwickeln", sagt Beata Sivak, Director of Policy and Government Relations EMEA bei Kraken. Für Kundinnen und Kunden heiße das: Guthaben auf eine lizenzierte Plattform übertragen, in die eigene Verwahrung (Self-Custody) überführen oder auszahlen lassen. „Die Vermögenswerte werden nicht beschlagnahmt, aber der Zugriff kann erschwert werden oder sich verzögern", so Sivak. Wer rechtzeitig handle, sei im Vorteil.

Wie ein solcher Rückzug aussieht, zeigt der Fall Binance. Die Kryptobörse hat ihren Mica-Antrag in Griechenland zurückgezogen und will eine Zulassung nun in einem anderen EU-Mitgliedstaat beantragen. Eine Lizenz liegt vorerst nicht vor. Binance betont, die Vermögenswerte der Nutzer blieben sicher und zugänglich, und kündigt an, Betroffene per E-Mail und in der App über die nächsten Schritte zu informieren.

Genau hinsehen sollten Anleger bei Produkten, die über das reine Halten hinausgehen. Liegen nur Coins im Wallet, geht es vor allem um einen möglichen Transfer. Bei Staking, Earn-Produkten, offenen Orders oder Derivaten dagegen dürften nicht zugelassene Anbieter Fristen und Einschränkungen setzen, weil ein Weiterbetrieb dort kaum mit den Vorgaben für einen geordneten Ausstieg vereinbar ist. In der Unsicherheit steigt zudem die Gefahr von Phishing. Seriöse Anbieter fragen niemals nach Passwörtern, Zwei-Faktor-Codes oder privaten Schlüsseln.

Welche Krypto-Börsen eine Mica-Lizenz haben

Einen regulierten Anbieter findet man im Esma-Register, auffällig oft in Deutschland. Mit 57 Lizenzen führt die Bundesrepublik das Feld vor Frankreich und den Niederlanden (je 26) deutlich an. Der Grund: Viele Banken und Broker haben früh eine Bafin-Zulassung beantragt. Zu den deutschen Lizenzhaltern zählen unter anderem Trade Republic, N26, die Commerzbank, Scalable Capital, Boerse Stuttgart Digital sowie Bitpanda Asset Management.

International sind etablierte Börsen wie OKX (Malta), Coinbase (Luxemburg), Kraken (Irland), Bybit (Österreich) und Crypto.com (Malta) zugelassen, dazu Fintechs wie Revolut (Zypern). Kraken erhielt im Juni 2025 eine Mica-Lizenz von der irischen Zentralbank und bezeichnete sich als erste große globale Plattform mit entsprechender Autorisierung in Irland. Neben Binance fehlt auch Bitget noch im Register; der Anbieter hat im Juni 2026 einen Antrag bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht eingereicht.

Weniger Wettbewerb und Abwanderung in die Emirate

Mehr Sicherheit hat allerdings ihren Preis. Sinkt die Zahl der Anbieter spürbar, nimmt der Wettbewerb ab; für Anleger könnten daraus höhere Gebühren und eine kleinere Produktauswahl folgen. Hinzu kommt die Sorge vor Abwanderung. Die Krypto-Anwältin Irina Heaver von der Kanzlei NeosLegal beobachtet, dass seit rund anderthalb Jahren mehr europäische Gründer in die Vereinigten Arabischen Emirate ziehen wollen. In Dubai überwacht mit der Virtual Assets Regulatory Authority eine eigene Behörde allein den Krypto-Sektor, während europäische Aufseher meist zugleich für Banken zuständig sind. Verfahren, die in Europa Monate dauerten, ließen sich dort in Tagen erledigen. Heaver warnt vor einem Brain Drain samt abfließender Steuereinnahmen und verloren gehender Arbeitsplätze.

Ob das ein Erfolg ist, hängt vom Blickwinkel ab. Mica tut, wofür Regulierung gedacht ist: Sie hebt die Anforderungen und siebt Anbieter aus, die diese nicht erfüllen. Zugleich treiben die Compliance-Kosten kleine Firmen aus dem Markt, und mit ihnen womöglich einen Teil der europäischen Innovation.

Was Krypto-Anleger jetzt tun sollten

Wichtig ist jetzt vor allem ein Blick ins Esma-Register: Steht die genutzte Plattform dort als zugelassen? Dabei zählt die genaue Rechtseinheit, denn Mica schützt nur das konkrete in der EU zugelassene Unternehmen, nicht jede Gesellschaft mit demselben Markennamen und keine Einheit außerhalb der EU. Bei aktiven Produkten wie Staking oder Derivaten lohnt ein genauer Blick in die Fristen des Anbieters. Und wer wechseln oder seine Coins selbst verwahren will, sollte damit nicht bis zum letzten Tag warten. Jede unaufgeforderte E-Mail oder SMS sollte dabei als möglicher Betrugsversuch gelten.

Häufige Fragen zum Mica-Stichtag

Was ist Mica?

Mica (Markets in Crypto-Assets) ist die EU-Verordnung für Kryptowerte und Krypto-Dienstleister. Sie ersetzt die bisherigen nationalen Einzelregeln durch einen einheitlichen Rahmen. Anbieter brauchen eine Zulassung als Crypto-Asset Service Provider (CASP), die über das Passporting im gesamten EWR gilt.

Wann endet die Mica-Übergangsfrist?

Spätestens am 1. Juli 2026 endet die Mica-Übergangsphase. Einzelne Länder konnten kürzere Übergangsfristen anwenden. Die Esma hat klargestellt, dass es keine weitere Verlängerung gibt.

Muss ich meine Kryptowährungen jetzt verkaufen?

Nein. Für die meisten Anleger besteht kein akuter Handlungsbedarf, sofern ihr Anbieter zugelassen ist. Wer eine nicht lizenzierte Plattform nutzt, sollte sein Guthaben rechtzeitig auf einen zugelassenen Anbieter übertragen, selbst verwahren oder auszahlen lassen.

Welche Krypto-Börsen haben eine Mica-Lizenz?

Zugelassen sind unter anderem OKX, Coinbase, Kraken, Bybit, Crypto.com und Revolut sowie viele deutsche Anbieter wie Trade Republic, N26, die Commerzbank und Scalable Capital. Insgesamt listet das ESMA-Register 244 zugelassene Anbieter. Den eigenen Anbieter sollte man dort prüfen.

Was passiert mit meinem Binance-Konto?

Binance hat seinen Mica-Antrag in Griechenland zurückgezogen und besitzt vorerst keine EU-Lizenz. Das Unternehmen betont, die Vermögenswerte der Nutzer blieben sicher und zugänglich, und will Betroffene per E-Mail und in der App über die nächsten Schritte informieren.

Woran erkenne ich, ob mein Anbieter reguliert ist?

Im öffentlichen Esma-Register lässt sich prüfen, ob eine Plattform zugelassen ist. Entscheidend ist die genaue Rechtseinheit: Mica schützt nur das konkrete in der EU zugelassene Unternehmen, nicht jede Gesellschaft mit demselben Markennamen oder Einheiten außerhalb der EU.