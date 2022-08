Drei Krypto-Experten im Podcast Mica-Verordnung – begrüßenswert mit Einschränkung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Seit zweieinhalb Jahren ist sie in Arbeit, 2024 dürfte sie in Kraft treten: die europäische Verordnung Mica, Markets in Crypto Assets Regulation. Mit ihr will man den Kosmos der Kryptowerte und des Kryptohandels länderübergreifend regulieren.

Aus Sicht von Verbrauchern dürfte Mica ein Plus an Vertrauen in Kryptowerte bringen. In den Reihen von Unternehmen könnte sie jedoch auch Innovationen abwürgen. So lautet das Fazit einer neuen Ausgabe der Podcast-Reihe „Irgendwas mit Krypto“. In der Runde diskutiert Finanzprofessor Philipp Sandner (Blockchain-Center an der Frankfurt School of Finance and Management) mit Simon Seiter (Leiter digitale Assets bei Hauck & Aufhäuser) und Jurist Johannes Blassl (Unternehmensberater bei EY).

Was im Bereich der Krypto-Werte zukünftig genau reguliert werden soll, wie sich Mica von der Finanzmarktrichtlinie Mifid II unterscheidet – und wo möglicherweise rechtliche Fallstricke lauern, hört ihr im Podcast.