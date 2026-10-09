Michael Bothe hat sein halbes Berufsleben in Banken verbracht, zuletzt als Partner bei Lazard. Heute warnt er die nächste Generation vor diesem Weg.

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Wenn Michael Bothes Enkel fragen, ob die Bank ein guter Start ins Berufsleben wäre, fällt die Antwort kurz aus: „Bloß niemals Bank. Bank ist das Schlimmste, was es gibt.“ Bothe war 16 Jahre bei der Bremer Landesbank, verantwortete danach bei Schröder Münchmeyer Hengst das institutionelle Inlandsgeschäft und baute anschließend Lazard in Deutschland mit auf, als Gesellschafter.

Mit 81 Jahren ist er der älteste Gast, den der Podcast „For Professional Investors Only“ bisher hatte. Bothe hat zweistellige Zinsen erlebt, schwarze Freitage, Crashtage im Oktober, Boomjahre. Seine Kinder konnten sich unter einem Banker nichts vorstellen. Also erklärte er ihnen: „Eigentlich bin ich mehr ein Menschenfänger.“ Er werfe die Angel aus und schaue, wer anbeißt. „Und natürlich haben mich immer die, die angebissen haben, mehr interessiert als die anderen.“

Zwei, drei große Häuser braucht es aus seiner Sicht fürs Kreditgeschäft, den Rest nicht: zu wenig Service, austauschbare Dienstleistung. Das Massengeschäft haben die Banken aus Kostengründen ausgelagert, den klassischen Privatkundenbetreuer gibt es kaum noch, das Know-how auf der Wertpapierseite hält Bothe für begrenzt. Dazu Compliance und Restriktionen, die vieles verhindern. Den Next-Generation-Impuls auf dem private banking kongress fand er gut – was dort gesagt wurde, entspreche aber nicht der Realität des Marktes.

Vor einiger Zeit sollten zwei Millionen Euro bei einer Hamburger Bank in einen Fremdfonds fließen. Bothe fragte vorher nach den Kosten. Vier Prozent, sagte der Berater, mehr Spielraum habe er nicht. „Da falle ich vom Glauben ab“, sagt Bothe. Ein Prozent, notfalls. „Aber vier Prozent, das ist Wucher.“ Er bat um einen kompetenteren Gesprächspartner.

Heute betreibt Bothe ein kleines Family Office und arbeitet mit sieben, acht Vermögensverwaltern zusammen. Sein Job besteht aus drei Teilen: die besten Verwalter am Markt finden, sie bei Qualität und Kosten kontrollieren, unabhängig bleiben. „Ich bekomme nicht einen Cent von irgendeiner Seite für das, was ich tue.“

Je stärker die Banken Berater abbauen und ins zentrale Portfoliomanagement verlagern, desto mehr wird ihre Vermögensverwaltung zur Commodity: austauschbar, nicht auf einzelne Familien zugeschnitten. Komplexe Familienvermögen wandern zu unabhängigen Verwaltern und Family Offices ab. Früher saßen Berater bei Marktturbulenzen im Büro und riefen ihre Kunden an. „Wenn heute Schwierigkeiten sind am Markt, meldet sich kein Mensch mehr.“



Wer füllt diese Lücke, wenn die Generation in Rente geht, die Kundenbindung noch als Handwerk gelernt hat? Und schaffen unabhängige Berater das in der Breite?

Wie sein Modell funktioniert, was sich in seinem Berufsleben verändert hat und warum er abends erst ins Thalia-Theater geht und dann ins Zwick, darüber spricht Michael Bothe im Podcast.