Michael Burry wurde durch den Hollywood-Film "The Big Short" berühmt. Nun reduziert er sein Depot auf nur noch 9 Aktien. Wir stellen die Unternehmen vor.

Star-Investor Gefängnisse, China und Laser: Auf diese 9 Aktien setzt Michael Burry jetzt

Die Börsen steigen zur Freude der Anleger seit Anfang des Jahres. Einen jedoch macht die Jahresauftakt-Rallye misstrauisch: Star-Investor Michael Burry. Er war es, der 2007 den Crash am US-Immobilienmarkt vorhersah (2015 verfilmt als „The Big Short“). Die Märkte beobachtet er immer noch skeptisch. Und Anfang Februar verpackte er seine Einschätzung in ein einziges Wort: „Sell,“ also „Verkaufen“, twitterte er an seine 1,3 Millionen Follower.

Und so hat es auch Burry getan. Allerdings bereits vor dem Jahreswechsel, wie nun aus SEC-Daten mit Stand 31. Dezember 2022 hervorgeht. Die Daten der Börsenaufsicht zeigen, dass Michael Burry das Depot seines Hedgefonds Scion Asset Management beinahe komplett auf den Kopf gestellt hat.

Er verkaufte unter anderem seine Positionen am Kabelnetzbetreiber Charter Communications, am Gefängniskonzern Corecivic und auch am Raketenentwickler Aerojet Rocketdyne. Zugegriffen hat er stattdessen in China: Alibaba und JD.com sind zwei große neue Positionen, ebenso MGM Resorts International und Skywest. Insgesamt besteht Burrys Portfolio nur noch aus 9 Aktien.

Michael Burry setzt auf diese Aktien:

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Welche Geschäftsmodelle die einzelnen Unternehmen haben und wie sich die Aktien bislang entwickelt haben stellen wir in diesem Artikel vor.

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