Großinvestor Michael Burry wettet massiv gegen diese KI-Riesen
Michael Burry meldet sich zurück – und zwar mit einer deutlichen Ansage. Der Hedgefonds-Manager, der 2008 mit seiner Wette gegen den US-Immobilienmarkt zur Wall-Street-Legende wurde, setzt nun auf fallende Kurse bei zwei der größten Profiteure des KI-Booms.
Wie aus aktuellen Börsenmeldungen hervorgeht, kaufte sein Fonds Scion Asset Management im dritten Quartal Put-Optionen auf Nvidia im Wert von 186 Millionen US-Dollar und auf Palantir im Wert von 912 Millionen US-Dollar.
Die Dimensionen sind beachtlich: Die Positionen beziehen sich auf etwa eine Million Nvidia-Aktien und rund fünf Millionen Palantir-Aktien. Zusammen machen diese beiden Wetten gegen KI-Aktien rund 80 Prozent von Burrys gesamtem Portfolio aus. Allein die Position gegen Palantir nimmt 66 Prozent ein.
Wette gegen die KI-Rally
Das Timing fällt in eine Phase starker Kursgewinne. Beide Unternehmen verzeichneten in diesem Jahr deutliche Zuwächse: Nvidia, der führende Hersteller von KI-Chips, legte um 54 Prozent zu. Palantir, spezialisiert auf Datenanalyse und KI-Software, gewann 174 Prozent hinzu. Genau diese Entwicklung scheint Burry jetzt infrage zu stellen.
Bereits wenige Tage vor Veröffentlichung seiner Investments hatte der Investor auf X geschrieben: „Manchmal erkennen wir Blasen. Manchmal kann man etwas dagegen tun. Manchmal ist der einzige Weg zu gewinnen, gar nicht mitzuspielen.“ Seine aktuellen Wetten zeigen allerdings, dass er sehr wohl aktiv positioniert ist – nur eben auf der anderen Seite.
Die Diskussion über mögliche Übertreibungen bei KI-Aktien läuft seit Monaten. Während die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 neue Höchststände erreichen, warnen mehrere Experten vor hohen Bewertungen. Burrys massiver Einsatz gegen zwei zentrale Unternehmen der KI-Entwicklung gibt dieser Debatte nun zusätzliches Gewicht.
Auch bullische Positionen im Portfolio
Der Investor setzt allerdings nicht ausschließlich auf fallende Kurse. Parallel zu seinen Short-Positionen hält Burry Call-Optionen auf den Energiekonzern Halliburton und den Pharmariesen Pfizer. Auch Aktien von Lululemon, Bruker, Molina Healthcare und SLM befinden sich in seinem Portfolio. Insgesamt verwaltete Scion Asset Management zum Ende des dritten Quartals acht Positionen.
Ob Burry mit seiner Einschätzung richtig liegt, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit lag er bereits auch einige Male daneben.