Der „Big Short“-Investor Michael Burry polarisiert weiter mit seinen Marktpositionen. Nach massiven Wetten gegen KI-Giganten wie Nvidia und Palantir nimmt er nun Tesla ins Visier.

Nach Short-Wette gegen Musk Tesla, Nvidia, China – was aus Michael Burrys radikalen Investment-Thesen wurde

Michael Burry schlägt wieder zu. Nachdem der „Big Short“-Investor massiv gegen KI-Giganten wie Nvidia und Palantir gewettet hat, nimmt er nun Tesla ins Visier. In seinem neuen Substack-Newsletter „Cassandra Unchained“, der am 25. November startete, bezeichnet er die Bewertung des Elektroautobauers als „lächerlich überbewertet“.

Den Zugang zu seinen Analysen lässt sich Burry bezahlen. Die Leser zahlen 39 US-Dollar pro Monat oder 379 US-Dollar im Jahr.

Die Tesla-Kritik: Aktionärsverwässerung als Kernargument

Burry konzentriert sich in seiner Analyse auf ein fundamentales Problem. Tesla verwässere seine Aktionäre jährlich um 3,6 Prozent, und das ohne Aktienrückkäufe. Bei einer Aktionärsverwässerung gibt ein Unternehmen neue Aktien aus, wodurch sich der Anteilsbesitz bestehender Aktionäre prozentual verringert. Der Wert ihrer Beteiligung sinkt, wenn das Unternehmen nicht proportional im Wert steigt.

Das Vergütungspaket von Chef Elon Musk im Wert von einer Billion Dollar verschärft diese Verwässerung weiter, argumentiert der ehemalige Hedgefonds-Manager. Während viele Unternehmen die Verwässerung durch Aktienrückkäufe ausgleichen, verzichtet Tesla komplett darauf.

Der Investor bezeichnet Musks wechselnde Versprechen als problematisch. Die „Elon-Sekte“ habe sich zunächst auf Elektroautos konzentriert, bis Wettbewerb auftauchte. Dann verlagerte sich der Fokus auf autonomes Fahren, wieder bis Konkurrenz erschien. Nun konzentriere man sich auf Roboter, behauptet Burry kritisch.

Wichtig zu erwähnen ist, dass Burry Anfang Dezember klarstellte, seine frühere Short-Position gegen Tesla habe lediglich 5 Millionen US-Dollar betragen, nicht 500 Millionen US-Dollar, wie einige Medien berichteten.

Das Portfolio im dritten Quartal 2025: 80 Prozent gegen KI-Aktien

Burrys Scion Asset Management positionierte sich vor seiner Schließung im dritten Quartal 2025 radikal gegen den KI-Boom. Der Fonds kaufte Put-Optionen auf Nvidia und Palantir im Gesamtwert von rund 1,1 Milliarden Dollar. Diese beiden Positionen machten zusammen etwa 80 Prozent seines gesamten Portfolios aus, die Palantir-Wette allein 66 Prozent.

Burry sieht bei Palantir eine noch stärkere Aktionärsverwässerung von 4,6 Prozent jährlich, und das trotz Aktienrückkäufen. „Palantir hat die Besonderheit, das erste Unternehmen zu sein, bei dem ich ein Verhältnis von Milliardären zu Umsatz von über eins gesehen habe. Fünf Milliardäre aufgrund von Aktienbesitz und weniger als 4 Milliarden Dollar Jahresumsatz“, schrieb Burry in seinem Newsletter.

Seit dem Kauf der Put-Optionen im dritten Quartal entwickelten sich beide Aktien deutlich zu Burrys Gunsten. Sowohl Nvidia als auch Palantir verloren jeweils 20 bis 30 Prozent an Wert.

Der China-Schwenk 2024/2025: Von Bullen zu Bären

Interessant ist Burrys Strategiewechsel bei chinesischen Tech-Aktien. Im Laufe des Jahres 2024 vervierfachte Scion seine Positionen in Alibaba und JD.com. Zusätzlich baute der Fonds eine Position in Baidu auf. Diese drei Aktien machten zeitweise rund 65 Prozent des Portfolios aus.

Während seines Investitionszeitraums entwickelte sich Alibaba stark. Die Aktie stieg von rund 68 Euro Anfang 2024 auf zeitweise 155 Euro, bevor sie auf aktuell etwa 136 Euro zurückfiel. JD.com bewegte sich volatil zwischen 23 Euro im Januar und knapp 40 Euro im dritten Quartal, um dann wieder auf rund 25 Euro zu fallen. Baidu zeigte sich ebenfalls volatil und notiert nach Schwankungen wieder nahe dem Jahresanfangsniveau von etwa 100 Euro.

Doch im ersten Quartal 2025 vollzog Burry eine radikale Kehrtwende. Medienberichten zufolge verkaufte er nahezu alle chinesischen Aktien und ersetzte sie durch Put-Optionen auf genau diese Titel sowie auf Nvidia, PDD Holdings und Trip.com.

Jedoch korrigierte Burry über seinen Substack-Newsletter einige Berichte. Er hält weiterhin JD.com-Aktien und bezeichnet das Unternehmen als einen seiner Favoriten.

Die erfolgreiche Nebenwette: The Realreal

In der Vergangenheit entwickelte sich eine kleinere Positionen zum klaren Erfolg. The Realreal, ein Online-Marktplatz für Luxusgüter, hielt Scion seit dem ersten Quartal 2023 im Portfolio. Die Aktie versiebenfachte sich während Burrys Investitionsphase, von 1,26 Dollar beim Einstieg auf über 8,73 Dollar Ende 2024.

Im März-Quartal 2024 trennte sich Burry von mehreren Positionen. Er verkaufte seine kompletten Beteiligungen an Big Lots, Gen Restaurant Group, Qurate Retail Series A, Nexstar Media Group und Bruker Corp, teilweise nur wenige Monate nach dem Kauf.

Die Discount-Kette Big Lots zeigte sich während seiner Investitionsphase extrem volatil. Die Aktie schwankte zwischen starken Anstiegen und deutlichen Rückgängen. Ohne Kenntnis der genauen Ein- und Ausstiegszeitpunkte lässt sich der Erfolg dieser Positionen nicht bewerten.

Defensive Positionen als Absicherung

Neben seinen aggressiven Short-Positionen hielt Burry im dritten Quartal 2025 defensive Long-Positionen. Das Portfolio umfasste Call-Optionen auf Pfizer und Halliburton sowie Aktien von Molina Healthcare, Lululemon Athletica und SLM Corp.

Bei Pfizer setzte der Investor auf die Erholung nach dem Covid-Impfstoff-Rückgang und die Übernahme des Adipositas-Medikamentenherstellers Metsera. Die Pfizer-Position machte rund 11 Prozent des Portfolios aus und bot eine Dividendenrendite von 6,8 Prozent.