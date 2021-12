Michael Diekmann geht Allianz schickt Vorstandschef in Rente

Rente mit 60: Der Versicherungskonzern Allianz schickt seinen Vorstandsvorsitzenden Michael Diekmann in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Oliver Bäte, der derzeit im Allianz-Vorstand das Versicherungsgeschäft in West- und Südeuropa verantwortet. Der 49-Jährige tritt seine neue Position voraussichtlich im Mai 2015 an. Bäte gehört seit rund sechs Jahren dem Allianz-Vorstand an. Davor arbeitete er bei der Unternehmensberatung McKinsey.Eine Überraschung ist der Wechsel an der Allianz-Spitze nicht: Schließlich hat der Versicherungskonzern alle seine Vorstände bislang mit 60 Jahren in den Ruhestand geschickt. Diekmanns 60. Geburtstag steht im Dezember an. Diekmann stand seit 2003 an der Allianz-Spitze.