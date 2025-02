KI im Asset Management: Experte Michael Feiten im Interview

Eine große Gemeinsamkeit von guten Fondsmanagern, Coaches, Philosophen und Denkern ist meines Erachtens: ein prinzipielles Commitment zum Denken in Alternativen. Es fängt mit der Frage an: Warum sollte ich ein Investment nicht tätigen? Mit Karl Popper gesprochen: „Wann immer wir nämlich glauben, die Lösung eines Problems gefunden zu haben, sollten wir unsere Lösung nicht verteidigen, sondern mit allen Mitteln versuchen, sie selbst umzustoßen.“ Diese kontraintuitive, zum Teil schmerzhafte Herangehensweise öffnet neue Denkräume.

Michael Feiten: Ich hatte das Glück, sehr früh nach dem Studium in Verantwortung kommen zu können. Das lässt einen, wenn es gut läuft, reifen – Stichwort Ergebnisorientierung. Als Fondsmanager können Sie sich ein Bein ausreißen, sogar beide. Wenn die Ergebnisse länger nicht stimmen, und das heißt in unserer Branche fast schon „nur mehrere Quartale“, dann bekommen Sie auch ungefragtes Feedback (lacht). Das ist prinzipiell anders als in vielen anderen Berufen. Da steht einfach brutal eine Zahl am Ende des Monats, Quartals, Jahres.

Im Maschinenraum sehe ich großes Potenzial für kleinere Felder. Nehmen wir an, ich will japanische Aktien absichern, und zwar mittels Futures. Nun sind die wenigsten von uns so firm in japanischen Aktien, dass sie alle Usancen des japanischen Futuresmarktes kennen – und Japan ist ja noch ein Riesenaktienmarkt. Hier können wir mittels KI sehr viel in der Mustererkennung arbeiten – und zwar für die jeweiligen Märkte und insbesondere für unser eigenes Verhalten in diesen Märkten.

Feiten: Das sind einige. Allerdings brauchen selbst die vermeintlich einfachen KI-basierten Factsheets am Anfang einen recht hohen Aufwand, bis es läuft – konkret Zeit, Hirnschmalz und Geld. Aber wie sagt man so schön: Glück ist eine Überwindungsprämie.

Dann natürlich automatisierte Asset-Allokationen. Stichwort: Excel-Tabellen, die wir händisch kopieren. Auch da wird heute noch viel mit der Hand gemacht. KI entwickelt und optimiert in einigen Häusern schon auf gutem Niveau Handelsstrategien durch Backtesting und fortlaufende Anpassungen basierend auf Marktveränderungen. Das geht, weil die Prozesse dort bereits glatt gezogen wurden – essenziell für die KI-Implementierung.

Die Sentimentanalyse kann mittels KI in ganz neue Höhen katapultiert werden, wenn auch immer unter den genannten Prämissen, dass menschliches Verhalten prinzipiell nur mit Abstrichen in Nullen und Einsen zu übersetzen ist.

Viele Unternehmen sind noch zögerlich bei der Implementierung von KI. Welche Hindernisse sehen Sie als die größten an?

Feiten: Ein sehr großer Schatz, den viele Unternehmen haben, sind die Daten, die zum Teil noch gar nicht oder nur schwach genutzt werden – zum Teil auch gar nicht strukturiert erfasst sind. Diese in zum Beispiel intelligente, hausgemachte LLMs zu übersetzen, zu validieren und insbesondere die Ergebnisse zu hinterfragen, ist sportlich, wie die ersten Erfahrungen klar zeigen.

Und nun eine harte Aussage, mit der ich sicherlich polarisieren werde: Reden wir mal über unsere Bequemlichkeit: Mir scheint, dass wir nicht gerade extrem veränderungs- und neo-affin sind. Neue Technologien einführen? Okay, das geht noch. Aber mich selbst verändern und weiterentwickeln? Das fällt uns meist sehr schwer. Und KI-Implementierung im Unternehmen heißt nunmal auch Kulturveränderung – mitunter recht fundamental.

Wie sehen Sie die Zukunft der Mensch-Maschine-Interaktion im Finanzsektor? Die wohl am häufigsten gestellte Frage lautet ja: Wird KI menschliche Entscheidungsträger ersetzen oder eher unterstützen? Wie sehen sie das?

Feiten: Es liegt natürlich auf der Hand, von vollständig KI-basierter Beratung und vollständig KI-basiertem Portfoliomanagement zu träumen. Aber wir sollten entspannt bleiben und die Prämissen reflektieren, auf denen der Einsatz von KI fußt. Das sind eine ganze Menge, zum Beispiel, dass – in dem wir es in Nullen und Einsen übertragen – alles digitalisierbar sei, dass KI nicht wertbeladen, sondern neutral und objektiv sei, dass mehr Daten automatisch bessere Entscheidungen implizieren. Keine Innovation, keine Effizienzsteigerung ist per se sinnvoll. Die Frage ist immer: Sinnvoll wofür?

Obwohl ich klar dafür plädiere, unsere Investitionen in KI massiv zu erhöhen, würde ich für mich persönlich niemals einen rein KI-basierten Fonds kaufen, niemals eine rein KI-basierte Beratung akzeptieren. Zumindest nicht bei mir wichtigen Themen. Was nicht heißt, dass das nicht kommen wird oder es dafür keine Kunden gäbe. Im Gegenteil. Aber ich bin keiner davon. Wohl aber von vielen klugen KI-Lösungen, wo die humane Intelligenz auch eingeflossen ist.

Welche Kompetenzen sollten Finanzprofis Ihrer Meinung nach entwickeln, um in einer zunehmend KI-gesteuerten Branche erfolgreich zu sein?

Feiten: Erstens: gelebte Interdisziplinarität. Wenn ich gar nicht auf die Idee komme, mittels KI die Satellitenbilder über Ölraffinerien auszuwerten, um anhand der Emissionen dort auf die Produktion zu schließen, noch bevor die Daten offiziell mitgeteilt werden, dann kann ich es auch nicht nutzen. Oder die Analyse von Bauaktivitäten durch Drohnen- und Satellitenbilder – all das fällt nicht vom Himmel, sondern es bedarf dafür Ideen, die außerhalb unseres „normalen Portfoliomanagement-Tellerrandes“ liegen.

Zweitens: Lust zu spielen. Nennen wir es Entdeckerfreude. Ich habe über hundert KI-Tools strukturiert getestet. Das war eine durchaus harte Arbeit. Aber: Ein gutes Dutzend davon nutze ich heute sehr regelmäßig. Mein Zwischenfazit: Gewöhnliche „Kreativität“ kann man bisherigen KIs womöglich zusprechen, nicht aber eine außergewöhnliche. Für meine Begriffe scheint das uns Menschen weiterhin vorbehalten zu sein.

Und drittens: Es ist natürlich keine „Kompetenz“ im klassischen Sinne, sondern eine alles übergreifende Haltung: Integrität. Warren Buffett hat mal gesagt, dass die wichtigste Eigenschaft bei der Wahl seiner Geschäftspartner deren Integrität sei. Ökonomisch ausgedrückt gilt letztlich: Meine Integrität ist mein Kapital. Wir sprechen von Vertrauen. Der Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann nannte Vertrauen „einen Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität“. Und ein Stück weit stimmt das. Allerdings: (Nur) KI kann man nicht vertrauen. Vertrauen ist eine menschliche Kategorie. Vertrauen ist Verlässlichkeit plus X. Wir können uns, wenn es optimal läuft, zu 99,99 Prozent auf KI verlassen. Reicht uns die zweite Nachkommastelle bei Investmententscheidungen? Auch beim sogenannten autonomen Fahren? Das „X“ wiederum ist nun unsere Chance: trotz und durch KI eine Arbeit, die noch näher am Menschen ist.

Welche drei Kernbotschaften würden Sie Finanzinstituten mit auf den Weg geben, die gerade erst beginnen, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen?

Feiten: Erstens: mehr Ethik gleich weniger Compliance. Je mehr digitalethische Kompetenz, desto geringere Kosten, desto höher der Lustfaktor, desto motiviertere Mitarbeiter.

Zweitens: Done is better than perfect. Dennoch wäre es gut, dabei nicht Effizienz und Effektivität zu verwechseln.

Und drittens, das ist mir besonders wichtig: Der Kunde ist König, der Zweck unseres Handelns. Die KI ist „nur“ ein mächtiges Mittel zu diesem Zweck. Nicht umgekehrt.

Über Michael Feiten:

Michael Feiten ist Speaker, Trainer und ehemaliger Fondsmanager. Als Hochschuldozent lehrt er heute Wirtschafts- und Unternehmensethik sowie Digitale Ethik. Er berät Unternehmen unter anderem bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz.