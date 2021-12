Michael Gartmann wechselt zu Großbötzl, Schmitz & Partner

Michael Gartmann verlässt seinen bisherigen Arbeitgeber Invesco und wechselt zur Vermögensverwaltung Großbötzl, Schmitz & Partner (GS&P Gruppe). Dort ist er bereits seit 1. Juni 2012 in der Sparte GS&P Institutional Management Mitglied der Geschäftsführung. Zu seinen Kerntätigkeiten gehört die Akquisition und Betreuung institutioneller Kunden.Bisher war der 51-Jährige in der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft Invesco für das institutionelle Geschäft zuständig. Zu Invesco war er erst 2009 gewechselt . Zu seinen früheren Karrierestationen gehören die HSBC-Gruppe sowie die Frankfurt-Trust Investment gesellschaft.Weiteres Personal soll zur Düsseldorfer Gruppe eventuell in der näheren Zukunft wechseln.Über das Unternehmen: Die GS&P Gruppe mit Sitz in Düsseldorf wurde 1986 gegründet. Sie teilt sich auf die Sparten GS&P Vermögensverwaltersozietät, GS&P Institutional Management sowie die GS&P Kapitalanlagegesellschaft in Luxemburg. Letztere verwaltet die Fondsfamilie Kapitalfonds L.K.