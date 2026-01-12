Michael Geke siegte im vergangenen Jahr bei den Future Fund Stars, legte einen Fonds auf, schloss eine Investment-Kooperation mit Frank Thelen – und hegt 2026 bereits neue Pläne.

Anfang 2025 gewann Michael Geke mit seiner KI-basierten Anlagestrategie „Pred AI“ den Investmentwettbewerb Future Fund Stars. Seitdem geht es Schlag auf Schlag: Der Mathematiker und Gründer des Fintech-Unternehmens Quantmade hat sein Produktangebot systematisch ausgebaut.

Neben Vermögensverwaltungsstrategien („Managed Accounts“), die mittlerweile rund 300 Millionen Euro verwalten, bietet Geke auch Quant-Strategien zum Nachhandeln für Selbstentscheider an. Im Juni startete er zudem seinen ersten Ucits-Fonds, den Quantmade AI Quant Fund (ISIN: DE000A414Z07).

Im Herbst folgte eine strategische Partnerschaft mit dem Technologie-Investor und Fondsmanager Frank Thelen: Gemeinsam gründeten sie die Marke Quant42, unter der sie zwei aktiv gesteuerte Zertifikate lancierten, Emittentin ist die UBS.

Das Besondere: Alle Handelsmodelle, die Geke einsetzt, stammen aus eigener Entwicklung – von der ersten Zeile Code an. Im Interview erklärt der Quantmade-Chef, wie seine Algorithmen funktionieren, warum sein Fonds derzeit zu 100 Prozent in Cash liegt und welche besonderen Pläne er für 2026 verfolgt.

DAS INVESTMENT: Herr Geke, von der Wettbewerbsteilnahme über die Fondsauflegung bis zur Kooperation mit Frank Thelen – war diese rasante Entwicklung 2025 so geplant?

Michael Geke: Man muss weiter zurückgehen: Quantmade ist aus der Notwendigkeit entstanden, für mein eigenes Vermögen Handelsmodelle zu entwickeln. Ich habe 2015 auf Basis von Machine Learning mit der Entwicklung von Forecasting-Modellen angefangen. Dass ich 2018 die Firma gegründet habe, war quasi ein notwendiges Übel: Viele aus dem Friends-and-Family-Kreis wollten meine Technologie nutzen. Wir sind mit Managed Accounts gestartet, 2024 kamen Zertifikate mit der UBS hinzu. Nachdem ich Anfang 2025 die Future Fund Stars gewonnen hatte, folgte im Mai der Ucits-Fonds, den wir im Juni geseeded und dann getradet haben. So hat sich eines nach dem anderen entwickelt.

Wer kam als Investor in Ihren Ucits-Fonds?

Das Seed-Kapital habe ich teils privat gestellt – ich bin in allen unseren Produkten auch mit eigenem Geld investiert. Hinzu kamen bestehende Kontakte und Kunden, die bereits Managed Accounts haben, die aber das Investment auch in einer anderen Hülle brauchten. Für manche ist es einfacher, in einen Fonds zu investieren, wegen der Thesaurierung des Kapitals. Unter unseren Kunden sind viele Family Offices.

Wie viel Volumen hat Ihr Fonds seit Auflegung im Mai angesammelt?

In sechs Monaten 32 Millionen US-Dollar.

Wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit mit Frank Thelen? Sie haben beide jeweils eigene Investmentgesellschaften – warum brauchte es noch eine neue?

Die Zusammenarbeit hat sich im vergangenen Sommer angebahnt. Es hat zwischen uns gleich gefunkt: Frank ist technologisch sehr interessiert und hat eine große Affinität zu algorithmischem Trading. So kamen wir auf die Idee, eine gemeinsame Marke aufzubauen. Quant42 ist ein gemeinsames Projekt von Frank Thelen Media und Quantmade – keine Firma, sondern eine Marke.

Die „42“ im Namen – steht sie nach Douglas Adams für die Lösung aller Probleme?

Die Namenssuche ist immer so eine Frage. Wir wollten einen Namen, der „Quant“ enthält. Wir haben ja auch eine Marke namens Quant4you für private Anleger, die professioneller handeln wollen. In einem Kreativ-Prozess kamen wir auf Quant42. Da wir beide etwas technisch unterwegs sind – ich bin Mathematiker, Frank beschäftigt sich viel mit Technologie – haben wir beide Douglas Adams inhaliert. Den pangalaktischen Donnergurgler lieben wir beide. Quant42 fanden wir passend und einprägsam. Es erinnerte uns an das Thema mit der Lösung für alles. Und die Internetadresse Quant42.capital war noch frei.

Quant-Strategien werden als eigenes Fondssegment wahrgenommen. Vergleicht man da nicht Äpfel mit Birnen?

Der Begriff Quant ist ungefähr so groß wie der Begriff Auto. Unter Auto können Sie sich etwas vorstellen – etwas mit vier Rädern und einem Lenkrad. Es gibt Luxuswagen, Kompaktwagen, Kleinwagen, darunter verschiedene Marken mit unterschiedlichen Konfigurationen. Genauso ist es beim Begriff Quant. Man könnte ihn herunterbrechen auf trendfolgende Systeme, Turnaround-Systeme, High-Frequency-Systeme, Rebalancing-Systeme und so weiter. Vergleichbar sind Quant-Modelle nur innerhalb eines logischen Ansatzes.

Welchen Ansatz nutzen Sie?

Wir verfolgen sehr gerne zwei Grundmodelle: Zu 90 Prozent machen wir kurzfristige Trades mit 10 bis 15 Tagen Haltedauer. Da muss ich nicht den gesamten Trend einer Aktie antizipieren, was sowieso nicht möglich ist. Ich kann aber die kleinen Bewegungen handeln, die eine Aktie täglich hat – in einer Dimension zwischen 10 und 15 Prozent, in der eine Aktie normalerweise hin und her schwingt.

Können Sie ein Beispiel geben?

Schauen Sie sich die Infineon-Aktie über die letzten Jahre an. Kein Anleger hat damit in den letzten drei Jahren Geld gemacht, weil sie um die 35 Euro schwankt, mit einer Schwankungsbreite von etwa fünf Euro. Wir würden vielleicht bei 30 kaufen und bei 38 verkaufen, dann wieder bei 30 kaufen und bei 38 wieder verkaufen.

Wie funktioniert Ihr Modell technisch?

Einfach gesagt: Wir berechnen Wahrscheinlichkeiten für die zukünftige Entwicklung von Aktienkursen. Mit dieser Wahrscheinlichkeitsprognose suchen wir nur Aktien, die beispielsweise eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, in zehn Tagen höher zu stehen. Die kaufen wir.

Welches Aktienuniversum scannen Sie dabei?

Wir interessieren uns bei Aktien nur für hochliquide Universen: den S&P 100, den Nasdaq 100, aber auch Dax, M-Dax und Euro Stoxx. Außerdem arbeiten wir mit Long-Short-Systemen, aber ausschließlich im Bereich der Aktienindizes. Mit Futures zum Beispiel auf Nasdaq, S&P 500 oder den Dax – immer für einen Zeitraum zwischen einem Tag und zehn Tagen.

Haben Sie all Ihre Modelle selbst entwickelt?

Alle unsere 51 Quant-Modelle sind aus unserer eigenen Feder, von der ersten Zeile Code an. Das ist Know-how von Quantmade.

Anleger sollten nur in Dinge investieren, die sie verstehen, heißt es. Das dürfte bei Quant-Fonds oft schwerfallen. Muss man an Quant-Strategien einfach glauben?

Es gibt Kriterien, um solche Strategien zu beurteilen. Extrem wichtig ist zum Beispiel, wie häufig eine Strategie handelt. Ich könnte die profitabelste Handelsstrategie haben, wenn ich immer warte, bis der Aktienmarkt um 40 Prozent einbricht – was vielleicht dreimal in zehn Jahren vorkommt. Damit verdient man aber kein Geld. Wir dagegen haben eine sehr hohe statistische Bandbreite und handeln ungefähr 500 Mal im Jahr. Zweitens haben wir in allen Trades einen Stop-Loss von 5 Prozent eingebaut. In unseren defensiven Strategien wird dieser Stop-Loss in nur 16 Prozent aller Fälle ausgelöst. Die Trendumkehr wird also in 84 Prozent aller Fälle sehr gut getroffen – mit maximal 5 Prozent Einbruch. Das sind Qualitätskriterien.

Im Ergebnis erzielen wir ein sehr geringes Beta von 0,2. Das erreichen wir, indem wir eine Position nach etwa zehn Tagen verlassen und Gewinne mitnehmen. Unser Ziel ist nicht, 100 Prozent Rendite aus einem Trade zu holen. Wir machen lieber 20 Trades mit 5 Prozent Rendite. Denn es kommt viel häufiger vor, dass eine Aktie mal 5 Prozent Plus macht.

Wie wählen Sie Ihre konkreten Trades aus?

Die Grundlage sind Wahrscheinlichkeitsprognosen: Wir berechnen Wahrscheinlichkeiten auf Basis der Kursmuster der Vergangenheit. Das ist immer eine Verteilung. Ich kann sagen: Ich möchte nur Trades mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit für ein positives Ergebnis in zehn Tagen. Wenn ich den Schnitt bei 80 Prozent mache, bekomme ich viel weniger Trades, als wenn ich alle Trades ab 70 Prozent durchlasse. Dann bekomme ich auch alle zwischen 70 und 80 Prozent – das wären dann ungefähr doppelt so viele.

Je restriktiver wir die Auswahlquote setzen, desto weniger Trades werden gemacht, aber die Trading-Qualität wird deutlich besser. Allerdings ist 80 Prozent unsere Obergrenze, denn bei 85 Prozent bekommt man fast keine Trades mehr. Bei 80 Prozent machen wir ungefähr 200 Trades im Jahr aus dem S&P-100-Universum. Das bedeutet: Wir handeln pro Aktie zweimal im Jahr.

Machen Sie das so in Ihrem Ucits-Fonds oder auch in allen anderen Strategien?

Ungefähr 40 Strategien von unseren 51 arbeiten nach diesem Modell. Die Long-Short-Strategien arbeiten nach dem gleichen Modell, aber in einem kürzeren Zeitrahmen, zwischen einem und drei Tagen.

500 Trades pro Jahr – kostet das nicht enorm viel?

500 Trades in einem Fonds sind, ehrlich gesagt, nicht besonders viel. Einige andere Strategien machen 3.000 Trades am Tag. Vor zehn Jahren hätten Transaktionskosten noch einen größeren Einfluss gehabt, aber sie werden immer günstiger. In unserem Handelsmodell spielen sie mittlerweile keine große Rolle mehr.

Nennen Sie mal eine Hausnummer.

Im Fonds machen die Transaktionskosten übers Portfolio gesehen etwa 20 Basispunkte im Jahr aus. Das ist überschaubar. Über Interactive Brokers beispielsweise könnten Sie, wenn ich das richtig im Kopf habe, 200 Apple-Aktien für einen Dollar an der New York Stock Exchange handeln. Apple hat momentan einen Wert von etwa 230 Dollar. Sie würden also 46.000 Dollar für einen einzigen Dollar handeln können. Das kommt durch den weltweiten Wettbewerb der Broker und das hohe Handelsvolumen. Die Preise pro Order sind stark gefallen.

Spielt es für Sie eine Rolle, ob beispielsweise Tech-Aktien gerade gut oder schlecht laufen?

Nein. Der Algorithmus weiß bei einer Aktie gar nicht, ob es eine Tech-Aktie ist. Er sieht nur eine Linie mit einem Muster, das Informationen über die vergangenen Jahre enthält. Ob das Apple, Microsoft oder etwas anderes ist, ist ihm egal. Wenn er aus den Musterinformationen feststellt, dass sich die Linie in den nächsten zehn Tagen mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit nach oben entwickelt, ist es ein Kauf.

Für uns ist es angenehm, wenn die Volatilität etwas größer ist, weil wir aus dem einzelnen Trade dann mehr Rendite schlagen können. Wir lieben es, wenn etwas Volatilität im Markt ist. Nicht übertrieben viel – einen Volatility Index über 35 finden wir nicht mehr so toll. Was wir aber gar nicht mögen, ist ein Vix unter 15. Das ist eher für Buy-and-Hold-Strategien interessant. Wir verdienen unser Geld dagegen aus der Bewegungsdynamik der Aktie.

Wenn also zum Beispiel die Tesla-Aktie gerade in Verruf geraten ist – ist das für Sie irrelevant?

Wir würden das nicht bewerten. Der Algorithmus würde sehen, dass Tesla möglicherweise fällt und fällt. Vielleicht stellt er dann fest, dass die Aktie an einen Punkt gekommen ist, wo sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder nach oben geht, und würde ein Kaufsignal geben. Aber aus welchem Grund Tesla fällt – das ist dem Algorithmus egal. Er versucht nur den Punkt zu finden, an dem die Aktie wieder steigt. In der Zwischenzeit ist er nicht in Tesla investiert.

Es heißt, dass Algorithmen großen Einfluss auf Kursbewegungen nehmen und sogar Börsenbeben auslösen können. Wenn immer mehr solcher Strategien auf den Markt kommen, werden die Märkte nicht instabiler?

In Amerika werden sehr viele trendfolgende Systeme eingesetzt, oft übrigens sehr einfache Systeme. Diese könnten, wenn der Aktienmarkt fällt, Verkaufssignale auslösen. Allerdings wird auch der fundamentale Fondsmanager nervös, wenn der Aktienmarkt einbricht und der Vix über 30 steigt. Er muss sein Depot schützen. Wenn alles schnell fällt, schützen sich alle zum gleichen Zeitpunkt. Das erzeugt eine Abwärtsspirale im Sinne eines Kaskadeneffekts.

Algorithmen unterstützen so etwas sicherlich. Aber die Emotionalität des Menschen spielt auch eine starke Rolle. Die Algorithmen werden auch nicht aus sich selbst heraus Crashes initiieren, denn sie benötigen immer ein Signal. Sie reagieren eher auf Entwicklungen am Markt.

Börsenbeben können auch durch passive ETFs befeuert werden, die massiv verkaufen. Außerdem werden am Aktienmarkt heute nicht nur Aktien gehandelt, sondern auch Optionen auf Aktien. Der Optionsmarkt ist viel größer als der reine Aktienmarkt. Er beeinflusst die Kurse sehr stark. Es gibt insgesamt viele verschiedene Einflüsse.

Ihr Fonds lief im Mai zunächst glücklich an, aber Ende Juli, Anfang August gab es einen Einbruch und danach ging es vor allem seitwärts, teils leicht abwärts. Haben sich Ihre Algorithmen über längere Zeit geirrt?

Wir haben den Ucits-Fonds im Mai aufgelegt und Ende Mai, Anfang Juni die ersten Trades gemacht. Am liebsten hätte ich den Fonds schon zwei Monate vorher gestartet, denn als wir mit den Trades begannen, war ein Großteil der starken Rally am Aktienmarkt schon zu Ende. Momentan verwenden wir rein das defensive Modell. Das sagt uns unser Algorithmus, den wir den Supra-Quant nennen. Er liegt sozusagen über den einzelnen Modellen und entscheidet unter Rendite-Risiko-Gesichtspunkten, welches Modell gerade sinnvoll einzusetzen ist.

Momentan bewertet er die Risiken im US-Aktienmarkt als extrem hoch. Unsere Modelle haben im Juni und Juli noch wenige, aber danach kaum mehr Kaufsignale gegeben, um mit guter Qualität in Einzelaktien zu investieren. Vor allem nicht im defensiven Bereich.

Defensiv bedeutet 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs innerhalb der nächsten zehn Tage nach oben läuft?

Genau. Mit 80 Prozent haben wir zuletzt kaum mehr interessante Trades gefunden. Dann gab es noch einen Rücksetzer von rund einem halben Prozent: Da hatten wir auch mal einen Fehltrade – man kann nicht immer nur gewinnen.

Das Interessante ist: Seit Mitte bis Ende August haben wir fast gar keine Position mehr. Aktuell sind wir zu 100 Prozent im Cash. Das ist für uns ein wichtiger Parameter, um unsere Strategie zu schützen – nicht investiert zu sein in Phasen, in denen wir stärkere Abwärtsbewegungen erwarten. Die Algorithmen warten auf bessere Kaufgelegenheiten. Das wird sich auch wieder ändern.

100 Prozent Cash im Fonds – das dürfte vielen Anlegern eine Horrorvorstellung sein. Können Sie nicht aktiv auf ein anderes Modell umschwenken?

Dann würden wir manuell eingreifen und unser eigenes Modell konterkarieren. Unser Supra-Quant sagt momentan: Mit 91-prozentiger Wahrscheinlichkeit sollen wir nur das defensive Modell verwenden. Die Risiken sind deutlich stärker auf der Unterseite im amerikanischen Markt. Deshalb halten wir unser Pulver trocken und warten auf gute Gelegenheiten.

Ich gehe davon aus, dass wir noch deutlich tiefere Einstiegskurse bekommen. Sobald der Supra-Quant sagt, wir dürfen wieder stärker am Markt unterwegs sein, würden wir mehrere Quant-Modelle einsetzen. Wir werden dann sicherlich nicht nur das defensive dazuschalten, sondern auch das ausgewogene bei 75 Prozent und das offensive bei 70 Prozent.

Lesen Sie eigentlich Börsenberichte?

Oh ja, natürlich, das finde ich total spannend.

Aber in Ihren Strategien läuft doch alles automatisch.

Ich lese Börsenberichte unglaublich gerne. Dort wird etwas zu erklären versucht, was in der Vergangenheit passiert ist. Manchmal schmunzle ich, wenn Kursbewegungen interpretiert werden, die aus meiner Sicht ganz anders interpretierbar sind – vielleicht mit Volumendaten, Optionsdaten, Open Interest am Aktienmarkt oder Level-2-Daten. All diese Daten verarbeiten wir. Darin finden wir Rückschlüsse, die teilweise auch die Kursbewegung erklären. Natürlich interessiert mich das – ich lese auch DAS INVESTMENT.

Das freut einen zu hören.

Jedes Mal, wenn ich DAS INVESTMENT lese, kriege ich aber, ehrlich gesagt, ein schlechtes Gewissen, dass ich noch keinen ETF aufgelegt habe. Aber ich verspreche Ihnen: Das kommt.

Wann wollen Sie denn damit starten?

2026, so schnell wie möglich. Die Planung läuft schon.