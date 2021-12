Michael Grüner geht zu Blackrock

Michael Grüner wird zum 1. Januar 2012 Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich und Osteuropa bei iShares, dem Anbieter von Exchange Traded Funds (ETF) von Blackrock. Er soll iShares-Kunden betreuen und die Vertriebsstrategie vorantreiben. Grüner wird an David Gardner berichten, der den iShares-Vertrieb in Europa, Nahost und Afrika (EMEA) leitet.Grüner kommt von Goldman Sachs Asset Management (GSAM) in Frankfurt, wo er knapp vier Jahre lang den Publikumsfonds-Vertrieb in Deutschland, Österreich und Luxemburg leitete. Zuvor war er bei GSAM in Frankfurt, London und Chicago für Drittvertrieb und Produktmanagement Global Cash Services tätig.