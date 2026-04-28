Michael Heidinger übernimmt Verantwortung bei Pictet AM
Michael Heidinger tritt zum 1. Mai 2026 als Senior Sales (Vertriebsspezialist) für die Region Süddeutschland bei Pictet Asset Management, Deutschland, ein. Er berichtet an Walter Liebe, Leiter Pictet Asset Management Deutschland.
Heidinger begann seine Berufslaufbahn mit einer Bankausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank in Bonn, die er ab dem zweiten Lehrjahr parallel zu einem Volkswirtschaftsstudium absolvierte. Im September 2003 wechselte er zu Allianz Global Investors nach Frankfurt, wo er im Team für Third-Party-Product-Services und Fund Research tätig war. Nach Abschluss seines Masterstudiums übernahm er dort die stellvertretende Teamleitung des Fund-Research-Teams.
Ab Oktober 2010 – nach einem Zwischenstation als Referent bei Allianz Climate Solutions, wo er Asset Management im Bereich Klima und erneuerbare Energien sowie Waldprojekte für die Allianz-Eigenanlagen verantwortete – kehrte er zu Allianz Global Investors zurück. Dort war er zunächst als Senior-Mitarbeiter im Bereich Product Analytics für die Anlageklassen Multi Asset und Fixed Income tätig, bevor er 2015 in die Funktion des Produktspezialisten für die hauseigene VermögensManagement-Dachfondsfamilie wechselte.
2017 wechselte Heidinger zu Aberdeen Standard Investments. Im April 2021 übernahm er die Leitung des Wholesale-Teams für Deutschland und Österreich. Im Juli 2022 wurde seine Funktion um die Position des Co-Country Head erweitert – gemeinsam mit Jan Görner verantwortete er fortan den gesamten Business-Development-Bereich.
Im Januar 2024 wechselte Heidinger zu Berenberg. Dort leitete er zunächst die Produktspezialisten-Abteilung für die Anlageklassen Multi Asset und Fixed Income. Ab September 2024 übernahm er die gesamte Produktspezialistenfunktion des Hauses. Die Betreuung der Drittvertriebspartner in mehreren europäischen Märkten sowie Südamerika kam ab November 2024 hinzu.
„Ich freue mich sehr, mit Michael Heidinger einen erfahrenen Kapitalmarktexperten für unser Team gewinnen zu können. Damit tragen wir der zunehmenden Nachfrage nach fachlicher Tiefe im Vertrieb von Assetmanagement-Lösungen Rechnung“, sagt Walter Liebe, Leiter Pictet Asset Management Deutschland, laut Pressemitteilung.