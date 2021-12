Redaktion 05.12.2016 Lesedauer: 1 Minute

Michael Kemmer Das sagt der Bankenverband-Chef zum Verhältnis zu den Fintechs

Die Digitalisierung schreibt viele Geschichten. Eine der am häufigsten erzählten lautet in etwa so, dass das Neue auf ganzer Linie siegreich ist, während das Alte immer älter wird und von einer Verlegenheit in die nächste stolpert. Auch die Banken werden in diesem Zusammenhang gerne genannt.