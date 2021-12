Michael Krauß: „Ich hatte zum Glück noch nie Motivationsprobleme“

Als ich im Urlaub in jungen Jahren auf einem Basar unbedingt ein Schachbrett haben wollte, habe ich den Verkäufer zwar sehr weit runtergehandelt, aber am Schluss hatte ich trotzdem das Gefühl, zu viel bezahlt zu haben. Die Lehre: Preise sind immer relativIch habe an der Berufsakademie in Stuttgart studiert. Der Vorteil am Dualen System ist ja, dass man eine Auszubildenden-Vergütung erhält. Somit war die Finanzierung kein Problem. Die Schwierigkeit liegt eher darin, einen der begehrten Plätze zu bekommenNein„Das Faszinierende an der Börse ist, dass man 1.000 Prozent gewinnen, aber nur 100 Prozent verlieren kann.“- Verlieren Sie mal 100 Prozent...When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management von Roger Lowenstein und Making Money von Terry PratchettIch hatte zum Glück noch nie Motivationsprobleme. Und oft liegen wir ja vorneDann kaufe ich mir eine gute Flasche Single Malt Whisky – zum Beispiel einen 18 Jahre alten TaliskerAuf die Pionierleistung im Goldfonds-Bereich: Der Aureus Fund feierte als ältester Goldfonds der Welt am 18. September 2012 zehnjähriges JubiläumDarüber, dass es selbst nach dem neuen Investmentrecht KAGB nicht möglich ist, in Deutschland einen Goldfonds für Privatpersonen aufzulegen und dass die Politik dies dann auch noch mit „Anlegerschutz“ begründetMein Problem ist, dass ich das ja meist tue, wenn mir etwas nicht passt. Aber einige Mitglieder des Bundestages wären da schon dabei – an die kommt man allerdings so schlecht ranWhisky. Das Dumme ist nur, dass die Sammlung einem gewissen natürlichen Schwund unterliegtIst lange her. Vermutlich ein Spiel, ich weiß aber nicht mehr welches. Wahrscheinlich Diplomacy oder 1830... für mich persönlich nicht wichtigGame of thrones. Wobei die Bücher im englischen original noch besser sindBei allen Talkshows – nicht auszuhalten!FußballDiese Saison habe ich es als bekennender Fan des VfB Stuttgart noch nicht ins Stadion geschafft. Wobei das vielleicht auch ganz gut so war. Sonst hätte ich bei Frage 9 und 10 wohl anders antworten müssenIch bin da sehr tolerant – oder einfach ein Modemuffel. Aber mir ist es wirklich egal, wasmeine Mitmenschen tragenKommt auf das Essen an. Aber eher Rotwein – entweder einen guten Bordeaux oder einen guten WürttembergerMeinen zehn Jahre alten SLK liebe ich schon sehrHilfe für den Nachbarn der Stuttgarter Zeitung.Ich fühle mich in Stuttgart sehr wohl und möchte hier nicht weg. Ich habe das große Glück, einen der wenigen Fondsmanager-Jobs im Schwabenland zu haben