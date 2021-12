Redaktion 21.09.2016 Lesedauer: 2 Minuten

ANZEIGE

Michael Krautzberger Ausblick für Anleihen im Aufwind

Die Aussichten für Anleihen sind aktuell besser als noch am Jahresanfang, so Michael Krautzberger, Leiter europäische Anleihen bei BlackRock. Das läge vor allem an der Brexit-Entscheidung Großbritanniens, den erhöhten geopolitischen Risiken und der weiterhin lockeren Notenbankpolitik.